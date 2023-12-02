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الأونروا: مخاوف من تفشي التهاب الكبد الوبائي في غزة

12/2/2023 8:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة، توماس وايت، أن إحدى مدارس الوكالة الأممية بالقطاع الفلسطيني، تشهد تفشيا لمرض "التهاب الكبد الوبائي أ".


وقال وايت في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" في منشور عبر "X": "في إحدى مدارسنا، لدينا الآن تفشيا لالتهاب الكبد الوبائي أ".
وأضاف أن خطر الإصابة بالأمراض المعدية قائم بالفعل في غزة، بسبب أن مدارس "الأونروا" التي تتسع لإيواء 1500 شخص، بها حاليا أكثر من 6000 شخص جنوبي القطاع.

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