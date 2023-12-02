الأونروا: مخاوف من تفشي التهاب الكبد الوبائي في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة، توماس وايت، أن إحدى مدارس الوكالة الأممية بالقطاع الفلسطيني، تشهد تفشيا لمرض "التهاب الكبد الوبائي أ".
وقال وايت في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" في منشور عبر "X": "في إحدى مدارسنا، لدينا الآن تفشيا لالتهاب الكبد الوبائي أ".
وأضاف أن خطر الإصابة بالأمراض المعدية قائم بالفعل في غزة، بسبب أن مدارس "الأونروا" التي تتسع لإيواء 1500 شخص، بها حاليا أكثر من 6000 شخص جنوبي القطاع.
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