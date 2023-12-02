بسبب تدهور وضعه الصحي: مخاوف كبيرة على مصير الأسير نائل البرغوثي

MENAFN - Al Wakeel News)قال نادي الأسير، إن هناك معلومات أولية تفيد بتعرض الأسير نائل البرغوثي لتدهور على وضعه الصحي مؤخرًا، نقل على إثرها من سجن "جلبوع" الى أحد المستشفيات.



وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنّ هذه المعلومات وردت بعد مرور أقل من شهر، على تعرض الأسير البرغوثي لعملية اعتداء بالضرب، خلال نقله من سجن "عوفر" إلى سجن "جلبوع"، كما المئات من الأسرى الذين تعرضوا لاعتداءات بالضرب المبرح، دون معرفة أي تفاصيل أخرى عن وضعه الصحي.



وأكد، أنّه ورغم المحاولات التي جرت من أجل زيارته، ومجموعة أخرى من الأسرى القابعين في سجن (جلبوع) من قبل الطواقم القانونية، إلى أنّ إدارة السّجن لم تسمح بذلك، الأمر الذي زاد من مستوى المخاوف على مصيره، وعلى مصير الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال، جرّاء عمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، التي بلغت ذروتها بعد السابع من أكتوبر.



وكان سجن "جلبوع" من أبرز السجون التي وردت منها شهادات لعمليات تعذيب مروعة، أدت منذ بداية العدوان على غزة الى استشهاد 6 أسرى في غضون فترة وجيزة، الى جانب سياسة التجويع التي تهدد حياة المئات من المرضى، وكبار السن.



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