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مدرب منتخب فرنسا يغيب عن حفل سحب قرعة كأس أوروبا 2024

12/2/2023 8:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يغيب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، عن حفل سحب قرعة كأس أمم أوروبا 2024، المقرر مساء اليوم السبت في مدينة هامبورغ الألمانية، بسبب خضوعه لجراحة.
وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان، أن ديشامب خضع لجراحة بداية هذا الأسبوع بعد معاناة من ألم في الظهر لعدة أسابيع، وسيمثل فرنسا بدلا منه في القرعة المدرب المساعد جاي ستيفا.

ومن جانبه، قال ديشامب في بيان "لم يكن قرارا سهلا.. عدم ذهابي للقرعة. كانت دائما لحظة مبهجة، أستمتع خلالها بالدردشة مع نظرائي. لكن الحكمة تقتضي الراحة لأيام قليلة".
وتأتي فرنسا في التصنيف الأول في القرعة جنبا إلى جنب مع ألمانيا الدولة المضيفة، والبرتغال، وإسبانيا، وبلجيكا، وإنجلترا.
ويعتبر منتخبا فرنسا وصيف بطولة العالم الأخيرة وإنجلترا ثاني النسخة الأخيرة من البطولة القارية من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس أوروبا لتي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين، نظرا للمستوى الرفيع الذي ظهر به المنتخبان في الآونة الأخيرة ولوجود نجوم من الصف الأول أمثال كيليان مبابي وأنطوان غريزمان في صفوف "الديوك"، والهداف هاري كاين وجود بيلينغهام مع "الأسود الثلاثة".




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