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شاهد.. تصرف غريب لرونالدو بعد استفزازه من قبل جماهير الهلال

12/2/2023 8:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول مغردون فيديو يظهر تصرف قائد نادي النصر، كريستيانو رونالدو مع مشجعي الهلال عند محاولتهم استفزازه بترديدهم اسم غريمه ليونيل ميسي خلال مواجهة "العالمي" والزعيم" أمس الجمعة.
وأظهرت مقاطع متداولة على منصة "إكس"، جماهير الهلال المتواجدة في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي وهي تردد "ميسي، ميسي" أثناء خروج رونالدو من أرض الملعب عقب نهاية الشوط الأول.
وتفاعل رونالدو بشكل غير متوقع مع هتافات مشجعي الهلال، حيث ظهر وهو مبتسم ويوزع القبلات على الجماهير التي كانت تهتف باسم ميسي.
وأشارت تقارير إعلامية متعددة إلى أن ردة فعل رونالدو كانت نوعا من السخرية من هذه الهتافات، خاصة أن اسم ميسي كان مطروحا بقوة للانتقال إلى نادي الهلال خلال الصيف الماضي بعد مغادرته نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن "البرغوث" الأرجنتيني فضل في نهاية الأمر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.
وانتهت المباراة بفوز الهلال بثلاثية دون رد، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، موسعا الفارق مع النصر، أقرب ملاحقيه، إلى سبع نقاط.


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