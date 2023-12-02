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الاحتلال يصيب شابا بجروح خطيرة قرب بلدة تل جنوب غرب نابلس

12/2/2023 8:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب، ظهر اليوم السبت، بجروح وصفت بالخطيرة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه قرب بلدة تل جنوب غرب نابلس.
وأفادت مصادر في الهلال الاحمر، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب قرب حاجز المربعة، ما أدى إلى اصابته بجروح خطيرة، وحالت قوات الاحتلال دون نقله إلى المستشفى، لاسعافه.

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