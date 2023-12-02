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رويترز: فريق من الموساد يبحث في قطر استئناف الهدنة في غزة

12/2/2023 8:10:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر وصفته بأنه مطلع أن "فريقًا من الموساد الإسرائيلي موجود في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث استئناف الهدنة في غزة مع الوسطاء القطريين".

وأضافت الوكالة عن المصدر الذي لم تسمّه، أن محادثات الموساد، بوساطة قطر، تركز على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الرهائن الإسرائيليين ومعايير هدنة جديدة.


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