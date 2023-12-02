رويترز: فريق من الموساد يبحث في قطر استئناف الهدنة في غزة

رويترز: فريق من الموساد يبحث في قطر استئناف الهدنة في غزة
التاريخ
12/2/2023 8:10:10 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر وصفته بأنه مطلع أن "فريقًا من الموساد الإسرائيلي موجود في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث استئناف الهدنة في غزة مع الوسطاء القطريين".
وأضافت الوكالة عن المصدر الذي لم تسمّه، أن محادثات الموساد، بوساطة قطر، تركز على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الرهائن الإسرائيليين ومعايير هدنة جديدة.
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