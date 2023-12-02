الاحتلال يصيب شابا بجروح خطيرة قرب بلدة تل جنوب غرب نابلس
التاريخ
12/2/2023 8:10:10 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN-أصيب شاب، ظهر اليوم السبت، بجروح وصفت بالخطيرة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه قرب بلدة تل جنوب غرب نابلس.
وأفادت مصادر في الهلال الاحمر، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب قرب حاجز المربعة، ما أدى إلى اصابته بجروح خطيرة، وحالت قوات الاحتلال دون نقله إلى المستشفى، لاسعافه.
يتبع..
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