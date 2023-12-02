«سلوك مشين» يكلف البليهي طرداً في ديربي الرياض (صور)

أكد الحكم الدولي السابق جمال الغندور، أن علي البليهي مدافع الهلال السعودي، استحق الحصول على البطاقة الحمراء، خلال مواجهة فريقه أمام النصر التي أقيمت أمس الجمعة.

وكان الهلال فاز على النصر في ديربي الرياض بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري السعودي.

وأخرج الحكم الكولومبي ويلمار رولدان البطاقة الحمراء في وجه علي البليهي، خلال الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

وقال الغندور عبر قناة "الإخبارية" السعودية، أن طرد البليهي جاء بسبب ارتكابه سلوك مشين.

وتابع: "في البداية تفاجأت بالبطاقة الحمراء التي حصل عليها البليهي، لكن اتضح أن استفزازه لجماهير النصر خلف مرمى الهلال كان السبب".

وأضاف: "النقل التليفزيوني لم يذع سوى لقطة البليهي وهو يوجه إشارات استفزازية لجماهير النصر، والطرد كان مباشراً، وهذا لا يحدث إلا إذا كان هناك سلوك مشين".

وأتم: "علي البليهي استفز جماهير النصر، وأنا أراه سلوكاً مشيناً، بالتالي قرار الحكم صحيح، فمن حقه إشهار البطاقة الحمراء في مثل هذه الحالات".

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