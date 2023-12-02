عمار المعلا: عيد الاتحاد يمثل مسيرة الإمارات الخالدة المتوجة بالتقدم والنماء

أكد الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى تونس والمغرب والأردن، أن الثاني من ديسمبر يوم إماراتي مجيد توحدت فيه القلوب والعقول واتحدت الإرادة في حب الوطن والاتحاد الشامخ تحت راية التقدم والازدهار لخير شعب الإمارات والإنسانية جمعاء.

وقال في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 للدولة، إن هذا اليوم المجيد يزهو فيه التاريخ ويرصع صفحاته لما شكله من فاتحة مجد فريدة ومتجددة جوهرها البناء والعطاء وريادة من نوع مختلف صنعها زعيم خالد وضع شعبه على طريق القمة بإنجازات وطموحات لا حدود لها وقصة قيام وطن شكلت مسيرة صعوده ملحمة مبهرة في الازدهار والتقدم.

وأشار إلى أن الإمارات تمضي على النهج الراسخ الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه» وما تحقق بفضل غرسه المبارك الذي ترعاه قيادتنا الرشيدة في العمل لصالح لشعب الإمارات والإنسانية جمعاء ومن خلال إيلاء الإنسان الأولوية المطلقة.

وأضاف أن عيد الاتحاد الثاني والخمسون نتذكر خلاله بكل اعتزاز قائد مرحلة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» إذ يمثل احتفال الإمارات بعيد الاتحاد الـ 52 لحظة محورية تعكس الروح الوطنية وترسخ قيم الوحدة التي تربط الشعب بالوطن والقيادة الرشيدة.

وقال إن الثاني من ديسمبر يوما نحتفي خلاله بمسيرة الدولة الخالدة المتوجة بالتقدم والنماء منذ إعلان تأسيس الاتحاد في عام 1971 تجسيدا لسلسلة طويلة من الإنجازات والعطاءات التي أوصلتنا إلى مقدمة الأمم وهو ما نعتز به اليوم في ظل الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات ونستشرف مستقبلاً مشرقاً لوطننا الغالي متأصلاً في قيم الاتحاد والتلاحم.

وأضاف أن عيد الاتحاد مناسبة نؤكد فيها الوفاء للقائد المؤسس الراحل الكبير ونهجه الخالد والولاء للقيادة الرشيدة ونجدد العزم نحو محطات مستدامة من التقدم والتطور ليكون تجديداً لعهد الوفاء والولاء لقيادتنا الرشيدة ورؤيتها وجهودها التي جعلت من الإمارات قلب العالم وبوصلة المستقبل في تأكيد تام لعِظم مسيرتنا ودقة توجهنا وقوة ارتباطنا وعملنا على قلب واحد.

وأكد أن الإمارات وطن تنبض بحبه القلوب اعتزازاً بمكانته وقصة صعوده بفضل قيادة جعلت الإنسان في طليعة الاهتمامات والاستراتيجيات الوطنية المعمول بها وقدمت كل ما يلزم ليكون الأسعد وكذلك من خلال ما ينعم به أبناؤها من رعاية ودعم ليكونوا على قدر المسؤولية في المشاركة المؤثرة التي يعبرون عنها في مختلف المواقع وتمكينهم من عزيمة الريادة التي يدرك الجميع أهميتها في المسيرة التي تزداد تألقاً ونتائجاً واعدة وفريدة من نوعها على المستوى العالمي.

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