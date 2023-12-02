الصليب الأحمر: سكان غزة يعيشون خوفاً دائماً من الموت من جراء العنف

قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني،

اليوم السبت، إن القتال المتجدد في غزة يدور بصورة كثيفة، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل شن ضربات جوية ومدفعية على القطاع بعد يوم من انهيار هدنة استمرت أسبوعاً مع (حماس).

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب 400 هدف للمسلحين وقتل عدداً غير محدد من مقاتلي حماس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن نحو 200 فلسطيني قُتلوا منذ انهيار الهدنة.

وقال مارديني في تصريحات لرويترز خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي: "ليس لدينا تقارير دقيقة لكن ما يمكنني قوله هو أن استئناف القتال كان كثيفاً مرة أخرى".

وأضاف أن هذا "طبقة جديدة من الاضطراب تأتي على رأس الدمار الهائل الذي لا مثيل له للبنية التحتية الحيوية ولمنازل المدنيين وللأحياء السكنية"، محذراً من أن العنف سيجعل من الصعب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووصف مارديني غزة بأنها في حالة من "الفوضى والركام". وقال إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها 130 موظفاً يعملون هناك.

وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بالتسبب في انهيار الهدنة التي أطلقت خلالها الحركة الفلسطينية سراح رهائن كانت تحتجزهم مقابل إفراج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين من سجونها.

وبدأت الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول عندما اقتحم مسلحون من حماس جنوب إسرائيل، حيث تقول السلطات إن الهجوم تسبب في مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأجنبي واحتجاز نحو 240 آخرين.

وأدى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وتوغل القوات هناك بعد ذلك إلى مقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع.

وقال مارديني إن سكان غزة "يعيشون في خوف دائم من الموت الناجم عن العنف" ويواجهون صعوبة في البقاء أحياء في ظل نقص الغذاء والماء بسبب القتال، بينما تعمل المستشفيات بموارد محدودة.

وأضاف: "كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار".

وشهدت الهدنة، التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي وتم تمديدها مرتين، إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين وأجانب مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين. لكن بعد سبعة أيام، فشل الوسطاء في الاتفاق على تمديد ثالث.

وساعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومقرها في سويسرا، في تسهيل عمليات التبادل. وشمل ذلك نقل الأشخاص الذين كانت تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وقال مارديني: "نحن على استعداد لتسهيل المزيد من عمليات إطلاق سراح الرهائن في غزة والمعتقلين الفلسطينيين من أجل لم شملهم مع عائلاتهم".

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