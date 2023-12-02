5 أخطاء شائعة تسمح باختراق هاتفك الذكي في غضون ثوانٍ

كشف كيران بيرج، المستشار الأمني في شركة Prism Infosec، عن الأخطاء الخمسة الشائعة التي قد تسمح له باختراق هاتفك الذكي في غضون ثوانٍ.

ويقول كيران إن الأخطاء البسيطة، مثل إعادة استخدام كلمات المرور، والنقر على الروابط المخادعة، ومشاركة الكثير من المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن تضعك في موقف صعب، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

1. استخدام برامج قديمة

ويضيف كيران أن أول الأشياء التي يبحث عنها المتسللون الآخرون عند التحضير للهجوم هي البرامج القديمة.

وأوضح أن "البرامج القديمة تمثل مشكلة كبيرة حقًا، لأنه إذا تم تحديث البرنامج، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب وجود مشكلة أمنية".

البرامج، سواء كانت نظام التشغيل لجهاز iPhone الخاص بك أو نظام التحكم الخاص بالمصنع، غالبًا ما يكون بها نوع من الثغرات الأمنية.

على الرغم من أنه يمكن للمطورين إصلاح هذه المشاكل بسرعة، إلا أنه غالبًا ما تتم مشاركتها عبر الإنترنت من خلال المنتديات ومجتمعات القراصنة.

ويوضح كيران أنه إذا لم تقم بتحديث برنامجك، "فيمكن للأشخاص الدخول وسرقة معلومات حساسة للغاية، بل وفي بعض الأحيان السيطرة على البرنامج".

ما هي بعض كلمات المرور الأكثر شيوعًا للاختراق؟

وجدت الأبحاث التي أجرتها شركة Specops Software أن كلمات المرور التي يمكن التنبؤ بها بسهولة لا تزال شائعة الاستخدام.

يمكن أن تتخذ نقاط الضعف العديد من الأشكال المختلفة وتسمح للمجرمين بالتسبب في تعطيل خطير للشركات والأفراد.

غالبًا ما تكون هذه الهجمات انتهازية حيث تقوم الجماعات الإجرامية بفحص الأرشيفات عبر الإنترنت بحثًا عن الإصدارات القديمة من البرامج.

يقول كيران إن الاختراق الأخير الذي أصاب المكتبة البريطانية كان من المحتمل أن يكون هجومًا انتهازيًا من هذا النوع، وللحفاظ على أمانك على الإنترنت، يجب عليك "التأكد دائمًا من تحديث برامجك".

2. إعادة استخدام كلمات المرور



هناك طريقة شائعة أخرى يحصل بها القراصنة على بياناتك الشخصية، وفقًا لكيران، وهي استغلال كلمات المرور المعاد استخدامها.

وقال كيران "بغض النظر عن الموقع الذي تقدم له المعلومات، فأنت لا تعرف ماذا سيفعلون بهذه المعلومات أو كيف سيحمونها".

ويضيف أن الخطر الكبير المتمثل في إعادة استخدام كلمات المرور هو أنه إذا تم اختراق موقع واحد تستخدمه، فقد يمنح ذلك المتسللين إمكانية الوصول إلى جميع حساباتك.

ويؤكد أنه "بمجرد اختراق شركة ما، عادة ما يتم تفريغ قاعدة بيانات كبيرة يتم وضعها على الويب المظلم".

والويب المظلم هو جزء مشفر من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه بواسطة محركات البحث العادية والذي غالبًا ما يستخدم لاستضافة الأسواق الإجرامية.

وقال كيران: "ستكون هناك قواعد بيانات تحتوي على مجموعات من أسماء المستخدمين وكلمات المرور لحساباتك."

3. إعطاء الكثير من المعلومات عبر الإنترنت

وقال كيران: "على المستوى الشخصي، بالنسبة لشخص ما في أنشطته اليومية، فإن أحد أهم الأشياء التي يحتاج الناس إلى التفكير فيها هو مقدار المعلومات التي يشاركونها عبر الإنترنت".

في "الفريق الأحمر" - وهو مصطلح للأمن السيبراني لاختبار دفاعات الشركة - فإن أول الأماكن التي ينظر إليها كيران وفريقه هي وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح كيران: "يمكننا أن نفعل أي شيء تقريبًا للدخول إلى شركة ما، ولكن إحدى الأدوات التي نستخدمها هي جمع البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي".

"نحن نبحث في مواقع التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn لنرى ما يمكننا العثور عليه."

وقد لا يكشف هذا فقط عن أسماء المستخدمين التي يمكن ربطها ببيانات اعتماد الحساب المسروقة، ولكنه يفتح الباب أيضًا أمام مجموعة كاملة من الهجمات الأخرى.

واحدة من أكثر الهجمات الخبيثة التي يعرضك لها هذا الأسلوب هي تقنية تسمى "مبادلة sim" أو "sim-jacking".



يوضح كيران أن المخترقين سيبحثون في الويب عن معلومات مثل تاريخ ميلادك وعنوانك وحتى إجابات الأسئلة الأمنية الشائعة مثل اسم والدتك.

وقال: "بمجرد حصولك على كل هذه المعلومات، يمكنك استخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية للاتصال بمزود خدمة الهاتف المحمول الخاص بهم وإقناعهم بنقل رقم الهاتف المحمول إلى شريحة اتصال جديدة".

الآن، عندما تصل رسالة نصية أو مكالمة إلى هاتف الضحية، فإنها تذهب مباشرة إلى القراصنة.

وأضاف: "بمجرد أن يصبح لديك فجأة إمكانية الوصول إلى جميع مواقع المصادقة متعددة العوامل التي قام الشخص بالتسجيل فيها".

يمكن أن يشمل ذلك حسابات البريد الإلكتروني للعمل، وحسابات التسوق عبر الإنترنت، وحتى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وحذر كيران من أن "كل ما تضعه على الإنترنت لم يعد بإمكانك التحكم فيه، وإذا لم يحالفك الحظ وتم ربط كل هذه المعلومات، فيمكن سرقة هويتك جزئيًا".

4. الاتصال بالشبكات العامة غير المحمية



وقال كيران: "في السنوات القليلة الماضية، أصبح العمل عن بعد أكثر أهمية بكثير".

"جزء كبير من ذلك يتضمن ذهاب الأشخاص إلى المقاهي مثل ستاربكس والاتصال بشبكة WiFi العامة الخاصة بهم."

المشكلة هي أن هذه الأنواع من الشبكات العامة تستخدم نوعًا من النظام يسمى "المصادقة المفتوحة" لتوصيل جهازك بالويب دون الحاجة إلى استخدام التحقق من الهوية.

على الرغم من أن هذا يجعل من السهل عليك الانتقال بسرعة إلى شبكة WiFi في المقهى لإرسال بعض رسائل البريد الإلكتروني، إلا أنه يعرضك أيضًا لخطر الهجمات من مجرمي الإنترنت.

المصادقة المفتوحة تعني أن البيانات التي ترسلها عبر الشبكة غير مشفرة ويمكن لأي شخص آخر على الشبكة التقاطها.

وحذر كيران من أنه "من الممكن أن يجلس شخص ما خارج شبكة WiFi عامة ويستمع فقط إلى ما يتم إرساله".

"يمكن أن يكونوا في المقهى أو ربما يستخدمون أجهزة متخصصة لزيادة النطاق الذي يمكنهم من خلاله الاستماع على الشبكة."

"يمكن أن يكونوا مختبئين على مسافة آمنة ثم كل ما عليهم فعله هو الاستماع والانتظار."

لتجنب سرقة المعلومات الشخصية مثل التفاصيل المصرفية من شبكة WiFi العامة، يوصي كيران باستخدام VPN دائمًا عندما تكون في الأماكن العامة.

تقوم هذه الخدمات بتشفير بياناتك بحيث لا يتمكن أي متنصت على الشبكة من قراءة ما ترسله.



5. النقر على الروابط المراوغة

أخيرًا، يقول كيران إن إرسال الروابط المراوغة لا يزال الطريقة الأكثر شيوعًا لاختراق الأشخاص.

تظل عمليات التصيد الاحتيالي هي الهجوم الأكثر انتشارًا في المملكة المتحدة وفقًا للمركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) في المملكة المتحدة.

في عام 2022 وحده، تم الإبلاغ عن 7.1 ملايين رسالة بريد إلكتروني وعناوين URL ضارة إلى NCSC - أي ما يعادل حوالي 20000 تقرير يوميًا.

يوضح كيران أن المتسللين سيرسلون رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية مزيفة إلى أهداف تحتوي على روابط لمواقع ويب ضارة أو تعليمات لتنزيل البرامج.

بمجرد النقر على أحد هذه الروابط، فإنه يمنح المجرمين نافذة لتثبيت البرامج الضارة على جهاز الضحية والتي يمكنها سرقة البيانات وحتى السيطرة عليها.

ولكن على الرغم من تعقيد فيروسات الكمبيوتر، لا يزال المتسللون بحاجة إلى شخص ما لمتابعة رابط إلى موقع ويب مخترق أو تنزيل ملفات تحتوي على برامج ضارة مخفية.

واختتم كيران كلامه قائلاً: "يجب أن تكون يقظًا تجاه أي شخص يرسل لك شيئًا لا تتوقعه".

"لا تنقر على الروابط المخادعة، ولا تقم بتنزيل الملفات المخادعة، ولا تقع في فخها."



