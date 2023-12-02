إسرائيل تستدعي مفاوضي الموساد من قطر وتتهم حماس بخرق الاتفاق

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت إسرائيل، اليوم، أنها استدعت فريقاً من الموساد من قطر، التي تستضيف مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس، واتهمت الحركة الفلسطينية بخرق اتفاق إطلاق سراح الرهائن الذي كان من الممكن أن يحول دون استئناف الحرب في قطاع غزة.
وجاء في بيان للحكومة الإسرائيلية أن حماس «لم تنفذ الجزء الخاص بها من الاتفاق الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأطفال والنساء (الرهائن) وفقاً لقائمة تم تسليمها إلى حماس ووافقت عليها».
كان مصدر مطلع قد أكد أن فريقاً من جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) موجود بالدوحة اليوم لعقد مباحثات مع الوسطاء القطريين حول هدنة أخرى في القتال في غزة.
وركزت المحادثات بوساطة قطر على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الرهائن الإسرائيليين بخلاف النساء والأطفال.
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