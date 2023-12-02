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إسرائيل تستدعي مفاوضي الموساد من قطر وتتهم حماس بخرق الاتفاق

12/2/2023 8:00:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت إسرائيل، اليوم، أنها استدعت فريقاً من الموساد من قطر، التي تستضيف مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس، واتهمت الحركة الفلسطينية بخرق اتفاق إطلاق سراح الرهائن الذي كان من الممكن أن يحول دون استئناف الحرب في قطاع غزة.

وجاء في بيان للحكومة الإسرائيلية أن حماس «لم تنفذ الجزء الخاص بها من الاتفاق الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأطفال والنساء (الرهائن) وفقاً لقائمة تم تسليمها إلى حماس ووافقت عليها».

كان مصدر مطلع قد أكد أن فريقاً من جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) موجود بالدوحة اليوم لعقد مباحثات مع الوسطاء القطريين حول هدنة أخرى في القتال في غزة.

وركزت المحادثات بوساطة قطر على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الرهائن الإسرائيليين بخلاف النساء والأطفال.

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