15207 شهداء منذ بدء العدوان على غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور اشرق القدرة ان عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ بدايته ارتفع إلى 15207 شهداء.
وبين القدرة في مؤتمر صحفي السبت ، المستشفيات فقدت قدرتها العلاجية والاستيعابية ومئات الجرحى يعالجون على الأرض.
وأشار الى ان الاحتلال تعمد استهداف 130 مؤسسة صحية وأخرج 20 مستشفى عن الخدمة.
وقال القدرة ان الاحتلال يعتقل 31 من الكوادر الصحية ويستجوبهم مستخدما التعذيب والتجويع.
وأشار الى استشهاد 280 من الكوادر الصحية في مختلف مناطق قطاع غزة.
وبين ان 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.
كما أشار القدرة الى ارتفاع عدد المصابين إثر العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 40652 جراحهم متفاوتة.
وبين ان الاحتلال يتعمد خنق المستشفيات في شمال قطاع غزة لإرغام سكانه على النزوح جنوبا.
وقال القدرة : نفقد أعدادا كبيرة من الجرحى يوميا بسبب عدم توفر العلاج لهم داخل مستشفيات غزة.
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