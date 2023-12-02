15207 شهداء منذ بدء العدوان على غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور اشرق القدرة ان عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ بدايته ارتفع إلى 15207 شهداء.

وبين القدرة في مؤتمر صحفي السبت ، المستشفيات فقدت قدرتها العلاجية والاستيعابية ومئات الجرحى يعالجون على الأرض.

وأشار الى ان الاحتلال تعمد استهداف 130 مؤسسة صحية وأخرج 20 مستشفى عن الخدمة.

وقال القدرة ان الاحتلال يعتقل 31 من الكوادر الصحية ويستجوبهم مستخدما التعذيب والتجويع.

وأشار الى استشهاد 280 من الكوادر الصحية في مختلف مناطق قطاع غزة.

وبين ان 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.

كما أشار القدرة الى ارتفاع عدد المصابين إثر العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 40652 جراحهم متفاوتة.

وبين ان الاحتلال يتعمد خنق المستشفيات في شمال قطاع غزة لإرغام سكانه على النزوح جنوبا.

وقال القدرة : نفقد أعدادا كبيرة من الجرحى يوميا بسبب عدم توفر العلاج لهم داخل مستشفيات غزة.