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زوجان يرفعان قضية بسبب بوليصة «التأمين على الحب»

12/2/2023 7:23:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجح رجل متزوج في الصين في رفع دعوى قضائية ضد شركة تأمين لفشلها في احترام بوليصة «التأمين على الحب» التي كانت تدفع تعويضات زواج بقيمة 9995 يواناً واجتذب الكثير من الدعم على وسائل التواصل الاجتماعي.

واشترى ليو شياو مينغ، من مقاطعة سيتشوان، بوليصة التأمين في مارس 2018 كمفاجأة لحبيبته، والتقى الزوجان لأول مرة في المدرسة الثانوية وبدأت علاقتهما عندما ذهبا إلى الجامعة.

ونصت سياسة بوليصة التأمين على أنه إذا تزوج الحبيبان بعد فترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات من شراء البوليصة، فسيحصلان على تعويض قدره 9995 يواناً. ومع ذلك، بعد أن عقد الزوجان قرانهما في 1 ديسمبر 2022، وقدما مستندات المطالبة المطلوبة، رفضت شركة التأمين الدفع، على الرغم من الشكاوى المتعددة.

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