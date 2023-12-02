زوجان يرفعان قضية بسبب بوليصة «التأمين على الحب»

(MENAFN
- Al-Bayan)
نجح رجل متزوج في الصين في رفع دعوى قضائية ضد شركة تأمين لفشلها في احترام بوليصة «التأمين على الحب» التي كانت تدفع تعويضات زواج بقيمة 9995 يواناً واجتذب الكثير من الدعم على وسائل التواصل الاجتماعي.
واشترى ليو شياو مينغ، من مقاطعة سيتشوان، بوليصة التأمين في مارس 2018 كمفاجأة لحبيبته، والتقى الزوجان لأول مرة في المدرسة الثانوية وبدأت علاقتهما عندما ذهبا إلى الجامعة.
ونصت سياسة بوليصة التأمين على أنه إذا تزوج الحبيبان بعد فترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات من شراء البوليصة، فسيحصلان على تعويض قدره 9995 يواناً. ومع ذلك، بعد أن عقد الزوجان قرانهما في 1 ديسمبر 2022، وقدما مستندات المطالبة المطلوبة، رفضت شركة التأمين الدفع، على الرغم من الشكاوى المتعددة.
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