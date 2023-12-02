تين هاغ: أرفض معاقبة أونانا.. ونجري محادثات بشأن مشاركته في أمم إفريقيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
رد الهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، على ما تردد بشأن توقيعه عقوبة على الحارس الكاميروني أندريه أونانا، بعدما ارتكب الأخير أكثر من خطأ تسبب في تعادل مانشستر يونايتد مع غالطة سراي (3-3)، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وأكدت بعض وسائل الإعلام، أن تين هاغ سيعاقب أونانا باستبعاده من التشكيل الأساسي للشياطين الحمر، وقال تين هاغ في هذا الشأن خلال تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "نؤمن بأونانا ولدينا يقين بأنه سيساعدنا على الفوز بالألقاب، إنه يستحق أن يلعب".
وعن مشاركة أونانا مع الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية، المقرر لها يناير المقبل، قال تين هاغ: "عندما يتصلون به عليه أن يرحل، لكننا نجري محادثات بشأن ذلك حالياً".
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