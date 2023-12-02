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تين هاغ: أرفض معاقبة أونانا.. ونجري محادثات بشأن مشاركته في أمم إفريقيا

12/2/2023 7:23:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رد الهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، على ما تردد بشأن توقيعه عقوبة على الحارس الكاميروني أندريه أونانا، بعدما ارتكب الأخير أكثر من خطأ تسبب في تعادل مانشستر يونايتد مع غالطة سراي (3-3)، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأكدت بعض وسائل الإعلام، أن تين هاغ سيعاقب أونانا باستبعاده من التشكيل الأساسي للشياطين الحمر، وقال تين هاغ في هذا الشأن خلال تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "نؤمن بأونانا ولدينا يقين بأنه سيساعدنا على الفوز بالألقاب، إنه يستحق أن يلعب".

وعن مشاركة أونانا مع الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية، المقرر لها يناير المقبل، قال تين هاغ: "عندما يتصلون به عليه أن يرحل، لكننا نجري محادثات بشأن ذلك حالياً".

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