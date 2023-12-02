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الديربي الثاني.. رونالدو يفشل في فك عقدة الهلال

12/2/2023 7:23:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، في فك عقدته ضد الغريم التقليدي الهلال، بعدما خسر فريقه (0-3) أمام الأزرق، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري السعودي.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن رونالدو كرر رقمه السلبي أمام الهلال خلال ديربي الرياض، حيث يعتبر الزعيم واحداً من 6 فرق لم يسجل رونالدو في مرماها بالدوري السعودي.

ولم يتذوق رونالدو طعم النصر أمام الهلال، حيث تعتبر مواجهة الأمس الثانية لرونالدو أمام الزعيم، وانتهت كلاهما بفوز الهلال.

والتقى رونالدو مع الهلال أول مرة أبريل الماضي، وانتهت المواجهة بفوز الفريق الأزرق بهدفين دون رد، وكان الديربي الثاني بالأمس وانتهى بفوز الزعيم بثلاثية نظيفة.

ويتصدر الهلال حالياً جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر صاحب الوصافة.

ويحتل رونالدو حالياً صدارة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 15 هدفاً، بفارق هدفين عن مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

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