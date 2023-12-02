خيول منصور بن زايد تحرز ثنائية بالحفل الرابع لمضمار العين

فازت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بثنائية في الحفل الرابع لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وأقيم السباق أمس الجمعة من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، برعاية رعاة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبلغ مجموع جوائزه المالية 810 آلاف درهم.

وفاز "زاجر الوثبة" للوثبة للسباقات، بإشراف جان كلود بيكو، وقيادة ريان كوراتولو، بالشوط الأول لمسافة 2000 متر على لقب "شعبية الروضة"، وجوائزه 150 ألف درهم، برعاية مبادلة، محققاً 2:19:61 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر "فارس"، لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر على لقب "كأس القوائم"، وجوائزه 200 ألف درهم، برعاية دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، محققاً 2:04:04 دقيقة.

وأهدى "ايه اف يبرهن" لناصر عسكر، وقيادة قيس البوسعيدي، الفوز الأول للمدربة الإماراتية ميثاء السويدي، في الشوط السابع لمسافة 1000 متر، على لقب " المرخانية"، وجوائزه 150 ألف درهم، برعاية مجلس أبو ظبي الرياضي، محققاً 1:05:44 دقيقة.

وأحرز "تاج العز" لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة كونور بيسلي، المركز الأول في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب "الخبيصي"، وجوائزه 100 ألف درهم برعاية "أريج الأميرات"، محققاً 1:51:52 دقيقة.

وحصد الجواد "جاكار بي ار" لبايرلي للسباقات، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة الفارس العماني قيس البوسعيدي، جائزة الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، على لقب "المويجعي"، وجوائزه 70 ألف درهم، برعاية المسعود للسيارات ـ نيسان، محققاً 1:38:53 دقيقة.

وحقق الجواد "أهازيج" لسيف عشير المزروعي، الثنائية للمدرب أبوبكر داود، بحصد جائزة الشوط السادس لمسافة 1000 متر، على لقب كأس "الوثبة ستاليونز"، لملاك الإسطبلات الخاصة، وجوائزه 70 ألف درهم، برعاية الوطنية للأعلاف، محققاً 1:06:78 دقيقة.

وشهد السباق وتوج الفائزين، محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباقات، المشرف العام على مضمار نادي العين للسباق، وعبد الله المرر رئيس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

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