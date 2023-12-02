ديناميكيات صناعة الماس وتأقلمها مع مستجدات السوق

منذ استضافة مركز دبي للسلع المتعددة الندوة الافتتاحية حول الماس الصناعي في وقت سابق من هذا العام، تصدّرت التكهنات حول أوضاع الصناعة وعملية التسعير فيها والتوقعات بشأنها عناوين الأخبار، في حين تسبَّب الانخفاض المستمر في قيمة الماس أيضاً في بث شعور بعدم اليقين بين أصحاب المصلحة.

ومع انخفاض أسعار الماس الطبيعي بنسبة 18 % تقريباً عن أعلى مستويات الأسعار على الإطلاق التي وصل إليها في فبراير 2022 وانخفاضها بنسبة 60% تقريباً منذ مايو 2022، يتكهّن أصحاب المصلحة الصورة التي سيبدو عليها مستقبل التجارة، وكيف يمكن تحديد القيمة وإضافتها خلال فترة من الابتكار التكنولوجي وعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وبالنظر إلى الصناعة كلها، فإن تيار عدم اليقين تحركه سلسلة من العناصر متعددة الأوجه. على سبيل المثال، في حين أن الناس لا يزالون يعتبرون الماس هو الخيار لخاتم الخطوبة، فإن النمو السريع للماس الصناعي في هذا القطاع يقابله انخفاض في الماس الطبيعي، الذي لا يزال يهيمن إلى حد كبير على قطاع الأزياء والمجوهرات الفاخرة بنسبة تصل إلى 85%. ويدعم ذلك بيانات المجلس العالمي للماس، التي تؤكد أن المستهلكين من الإناث في الولايات المتحدة والصين لا يزالون يعتبرون الماس الطبيعي من بين الفئات الثلاث الأولى المرغوبة.

ونتيجة لذلك، فإن الشركات التي لم يكن لها أي ارتباط في السابق بالماس بدأت بالدخول إلى سوق الماس الصناعي، ما يخلق المزيد من الضغوط للمنافسة، بينما من المرجح أن تخلق الطبقات المتوسطة المزدهرة في آسيا، وخاصة الهند، سوقاً استهلاكية جديدة تماماً في غضون بضع سنوات فقط. وفي الوقت نفسه، فإن صناعة التكنولوجيا تقف على أعتاب تطوير منتجات جديدة من شأنها أن تستفيد بشكل كبير من الخصائص الفيزيائية للماس الصناعي في مجالات مثل أشباه الموصلات، والحوسبة الكمومية، حيث يمكن أن تعمل في درجات حرارة أعلى بخمس مرات من درجات الحرارة التي تتحملها نظيراتها من السيليكون.

إذن، ماذا يعني هذا بالنسبة لهاتين الفئتين من الماس؟ وكيف يمكن لأصحاب المصلحة التكيف للاستفادة من هذه الظروف المتغيّرة؟

عندما يتعلق الأمر بخواتم الخطوبة، تظل تجربة المستهلك أولوية قصوى، فوفقاً لبرايت كو (BriteCo)، «لا تزال المبيعات الشخصية لخواتم الخطوبة في متاجر التجزئة هي المهيمنة، حيث يقوم 81% من المستهلكين بالشراء شخصياً مباشرة من متجر مجوهرات أو متجر متعدد الأقسام، وقام 9% فقط من المستهلكين بشراء خواتمهم من خلال موقع إلكتروني للمجوهرات فقط، في حين قام 11% آخرون بالشراء من خلال موقع ويب لمتاجر بيع المجوهرات بالتجزئة».

إضافة إلى ذلك، صنف 38% من المشاركين في الاستطلاع أيضاً خاتم الخطوبة باعتباره أكبر عملية شراء بعد شراء المنزل أو السيارة، ما يعني أنه من المرجح أن يظل الطلب من دون تغيير؛ ومع ذلك يبدو أن هناك ردود فعل متباينة من تجار التجزئة الأكثر شهرة في صناعة الماس.

كارتييه لديها موقفان، فمن ناحية، صرح الرئيس والمدير التنفيذي سيريل فيجنيرون أن «المشكلة فيما يتعلق بالماس الصناعي هي أنه على الرغم من وجود نفس البنية الجزيئية للماس الطبيعي، إلا أن الماس الصناعي ليس له أي تاريخ، فقد تم صنعه قبل أيام».

في المقابل، قال حفيد العلامة التجارية، جان دوسيه: «إن أحد المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعاً لدى المستهلكين حول الماس الصناعي هو أنه «مزيّف».



الرسائل الموجهة بالإضافة إلى العلامات التجارية البارزة التي تتبنى وتضفي الشرعية على الماس الصناعي سوف تتغلب على ذلك في نهاية المطاف».

في الوقت نفسه، تراجعت شركة دي بيرز، عملاق صناعة الماس، عن سياستها الأصلية المتمثلة في عدم الانخراط في قطاع الماس الصناعي، قبل أن تقرر مؤخراً «التوقف عن تقديم الماس الصناعي لخواتم الخطوبة»، مشيرة إلى انخفاض الأسعار مع توقع المزيد من الانخفاضات بسبب زيادة العرض. وفي الوقت نفسه، توفر شركة فريد (Fred) المملوكة لشركة LVMH مواعيد خاصة للعملاء في متجرها الرئيسي في باريس لعرض ماسها الصناعي الفاخر.



وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان LVMH توسيع نطاق استخدامها للأحجار الصناعية في تيفاني، قال المدير المالي جان جاك غويوني: «هل هذا اتجاه طويل الأمد يمكننا تطويره في مكان آخر؟ من السابق لأوانه القول»، مشيراً إلى أن رهانات المجموعة على الأحجار الصناعية يجب «دراستها وتقييمها بعناية».

باعتبارها علامات تجارية ذات تراث ونفوذ كبيرين، يبدو أن قرار إدماج الماس الصناعي أمر مثير للخلاف، والوقت وحده هو الذي سيحدد مدى نجاح هذه القرارات، ومن المؤكد أن الشيء الوحيد الذي يمكن لتجار تجزئة الماس الصناعي أن يتعلموه من هذه العلامات التجارية هو فن التجربة.

في حديثه على بودكاست Paul Zimnisky Diamond Analytics، قال أميش شاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتي ALTR Created Diamonds وJ'EVAR، إنه بالنسبة للعلامات التجارية المستقبلية، سيلعب التصميم الدور الأكبر، ومن خلال تسليط الضوء على إمكانية أن يوجد الماس الصناعي شيئاً فريداً من نوعه، أكّد الفرصة لتصميم الماس وليس المجوهرات فقط. وكخيار إضافي، سلط شاه الضوء أيضاً على المقارنة بأجهزة كمبيوتر Apple، التي تتضمن أحدث عروض خدماتها في مدينة نيويورك بتسليم المنتجات الجديدة خلال ساعتين. وفي نهاية المطاف، فإن إعادة وضع الماس كجزء من تجربة المجوهرات الراقية سيكون أيضاً جزءاً مهماً من التصورات الصعبة وتوفير فرق واضح بين عالمين. وفي استمراره في قياس المقارنات بين القديم والجديد، وكيف تسعى الآن الشركات غير المرتبطة سابقاً للاستفادة من قاعدة المستهلكين الخاصة بها، واصل شاه القول: «إنهم [تجار الماس الصناعي بالتجزئة] يرون في ذلك فرصة كبيرة جداً. الماس للجميع.

إنهم يتبعون نهجاً سوقياً أوسع تماماً مثل ساعة Apple، التي تم طرحها في عام 2015، وبحلول عام 2019، باعت الشركة ساعات أكثر بأربع مرات من صناعة الساعات السويسرية بأكملها. هل هذا يعني أن صناعة الساعات السويسرية ماتت؟ لا، لديهم أعمالهم الخاصة. ما تفعله سواروفسكي وباندورا هو اتباع نهج التصميم، لكن تسويقهما أفضل بكثير. إنه تسويق حقيقي وعلامة تجارية».

وفي تعليقه على كل من الطلب والاستخدامات المحتملة المستقبلية، قال توبي كروز، المدير العام لشركة Diamond Foundry: «ما زلنا نشهد اعتماداً كبيراً على الماس الصناعي من قبل التجارة وأسفل سلسلة الإنتاج مدفوعاً بالمستهلكين الذين يستمتعون بالقيمة مقابل المال الذي يقدمه المنتج. الماسات الصناعية الكبيرة وعالية الجودة مرغوب فيها وأسعارها معقولة. نحن أيضاً على أعتاب ثورة تكنولوجية، فالماس هو المادة النهائية لإدارة الحرارة وتطبيقات أشباه الموصلات.



ومع نموها على نطاق واسع، وبأحجام لم يسبق لها مثيل [رقائق بقياس 4 بوصات]، ستظهر منتجات تقنية جديدة ستغير العالم».

يمكن لقطاع الأحجار الكريمة في بلد اشتهر تاريخياً بصناعة اللؤلؤ، والتي غالباً ما تعتبر أقدم جوهرة ثمينة عرفتها البشرية، أن تتعلم شيئاً أو اثنين عن القيمة المتغيرة للسلع، وأن الأسعار المرتفعة بالأمس لا تضمن ارتفاع الأسعار غداً.

تاريخياً، كانت هذه الصناعة تعتبر في يوم من الأيام في قمة المجوهرات المزخرفة، وكانت الخيوط التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات (وفقاً لقيمة اليوم) شائعة، وبينما لا تزال بعض القطع النادرة تجلب سعراً مرتفعاً، على سبيل المثال قلادة ماري أنطوانيت المصنوعة من اللؤلؤ والماس، التي بيعت بسعر 36 مليون دولار في عام 2018، استقرت قيمة الصناعة ببطء منذ بداية القرن العشرين، ما يوفر سوقاً أكثر استقراراً، حيث يتم تحديد الأسعار من خلال المقتنيات وتجربة العملاء ومكانة العلامة التجارية والجودة. وبالطريقة نفسها، لا تزال صناعة الماس في طور التكيّف مع حقبة جديدة من الطلب المتقلب، ولن تكون سوى مسألة وقت قبل أن تخلق الخصائص نفسها صناعة أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ تشمل جميع جوانب ما يمكن للماس تحقيقه بشكل كامل. في نهاية المطاف، يدفع الناس ثمن الفن، وليس الطلاء.