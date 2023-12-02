فريق من الموساد يبحث في قطر استئناف الهدنة في غزة

أكد مصدر مطلع لرويترز أن فريقا من الموساد الإسرائيلي موجود بالدوحة اليوم السبت لبحث استئناف الهدنة في غزة مع الوسطاء القطريين.

وقال المصدر إن محادثات الموساد بوساطة قطر تركز على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الرهائن الإسرائيليين ومعايير هدنة جديدة.





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