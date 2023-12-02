فريق من الموساد يبحث في قطر استئناف الهدنة في غزة

فريق من الموساد يبحث في قطر استئناف الهدنة في غزة
التاريخ
12/2/2023 7:23:52 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد مصدر مطلع لرويترز أن فريقا من الموساد الإسرائيلي موجود بالدوحة اليوم السبت لبحث استئناف الهدنة في غزة مع الوسطاء القطريين.
وقال المصدر إن محادثات الموساد بوساطة قطر تركز على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الرهائن الإسرائيليين ومعايير هدنة جديدة.
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