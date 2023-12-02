زوجان فلسطينيان يطلقان اسم «إمارات» على مولودتهما الجديدة

احتفلت مستشفيات أبوظبي بعيد الاتحاد الـ 52 باستقبال عشرات المواليد الجديد الذي ولدوا في الساعات الأولى من حلول يوم الثاني من ديسمبر عام 2023 لتوافق العيد الوطني لدولة الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتفصيلا استقبل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، إحدى شركات M42، ثلاثة مواليد جدد، وأعرب عمر النقبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال عن سعادة المستشفى باستقبال المواليد الجدد في هذا اليوم الوطني المميز، وقال: "يسعدنا استقبال ثلاثة مواليد جديدة، تزامناً مع احتفالنا بعيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة".

ويمثل احتفالنا اليوم دلالة على حرصنا الدائم في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال على تقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية، إذ استقبل المستشفى 35111 مولوداً جديداً منذ عام 2015، من بينهم 18241 ذكراً، و16870 أنثى، في حين كان منهم 17569من المواطنين.

ويعكس هذا الإنجاز تفاني كوادر الرعاية لدينا الذين يحرصون دائماً على تقديم رعاية عالمية المستوى لضمان صحة وعافية المواليد الجدد وأسرهم. وتمنياتنا لجميع المواليد الجدد وأسرهم بحياة مديدة وصحة جيدة ومستقبل ملؤه الصحة والسعادة".

وكان أول المواليد الجدد أنثى إماراتية أطلق عليها والداها اسم الفن سعيد عامر المنهالي، حيث جاءت الولادة في الدقائق الأولى من عيد الاتحاد، عند الساعة 12:06 صباحاً، بوزن بلغ 3.13 كيلوغرامات، وعبر والدها سعيد عامر المنهالي عن سعادته البالغة.



واستقبلت الأسرة الثانية مولودتها الجديدة، وأطلقت عليها اسم تاليا الرشيد مأمون طه، وهي من أسرة سودانية، حيث ولدت بوزن بلغ 2.98 كيلوغرام عند الساعة 12:09صباحا، كما استقبل المستشفى أيضا ثالث مواليد عيد الاتحاد وهو محمد سعيد الجنيبي، من أسرة إماراتية، وولد محمد الجنيبي بوزن بلغ 3.52 كيلوغرامات عند الساعة 07:38 صباحاً. واستمر الطاقم الطبي بالاستعداد لاستقبال المزيد من المواليد وهم حوالي 7 مواليد جدد لهذا العيد.

وخلال هذه المناسبة الوطنية الغالية، وزع مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال الورود والشوكولاتة على المرضى وأطفالهم، مضيفاً مزيداً من البهجة على الاحتفالات.

الطفلان "زايد" و"إمارات" أول مواليد اليوم الوطني في أبوظبي

واستقبلت مستشفيات أبوظبي والعين في الساعات الأولى من يوم السبت 10 مواليد جدد في اليوم الوطني الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يمثل روح الوحدة والفرح التي تعيشها جميع أنحاء البلاد.

واحتفل الزوجان الفلسطينيان أشرف خضر ولميس محمد بولادة طفلهما الرابع واسموها "إمارات" وذلك عند الساعة 12:01 صباح يوم السبت، وقام الدكتور محمد صبحي السعد استشاري أمراض النساء والتوليد، في مستشفى برجيل رويال، العين، بتوليد الطفلة التي وصل وزنها 2.900 كلغم.



وقال الزوج أشرف خضر، "الحمد لله على سلامة زوجتي وابنتي إمارات، نحن سعداء للغاية بالترحيب بطفلتنا الرابعة وأطلقنا عليها اسم "إمارات" بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أطلقنا مسبقاً على ابننا الثاني اسم زايد تكريما للأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد رحمه الله، وهذه طريقتنا للإشادة بهذا البلد الرائع".

واحتفل الزوجان المصريان منال محمد ومحمود محارب باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بولادة الطفل زايد في الساعة 12:00 صباحاً ووزنه 3.810 كلغم بعد ولدين وفتاتين، ويعتبر زايد طفلهما الخامس.



كما احتفل الزوجان الإماراتيان آمنة يوسف البلوشي ومحمد عبد الله الجناحي بولادة طفلهما الثاني عبد الله محمد الجناحي في تمام الساعة 12:00 في مستشفى برجيل بأبوظبي، ووزنه 3.00 كلغم.

وبعد 10 سنوات من الزواج، استقبل الزوجان وانغ وان شيو ورين وونغ طفلهما الأول وونغ في أيضاً في مستشفى ميديور، أبو ظبي في الساعة 12 ظهرا.

وقالت الدكتورة ريشا سايني، أخصائية أمراض النساء والتوليد في مستشفى ميديور، "كل من الطفل والأم في صحة جيدة، إنه احتفال كبير بعد 10 سنوات، وفي يوم خاص لدولة الإمارات".

واستقبلت مدينة برجيل الطبية أيضاً ستة أطفال في هذه المناسبة الخاصة، بينهم أربعة أطفال إماراتيين في هذه المناسبة الوطنية.





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