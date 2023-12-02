عاصفة ثلجية تتسبب في توقف مطار ميونخ وتثير فوضى في السفر بالمنطقة

علق مطار ميونيخ جميع الرحلات الجوية اليوم السبت بعد عاصفة شتوية أسقطت الثلوج على جنوب ألمانيا وأجزاء من النمسا وسويسرا، مما أثر على السفر عبر المنطقة.

وقال متحدث باسم مطار ميونخ، جنوبي ألمانيا، إنه من المتوقع تعليق حركة الطيران بالمطار، اليوم السبت، بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

وأضاف المتحدث، صباح السبت، إن الخدمات الخاصة بإزالة الثلوج، تعمل على استعادة العمليات الآمنة.

وكان الطقس الشتوي القارص، قد أدى بالفعل إلى عرقلة خدمات السكك الحديدية بشدة في ولاية «بافاريا» جنوب ألمانيا، حيث توقفت محطة السكك الحديدية الرئيسية، في العاصمة ميونخ، بشكل فعلي.

وتم إلغاء خدمات المسافات الطويلة، حالياً، وتضررت بشدة الخدمات الإقليمية، حسب متحدثة باسم الشركة المشغلة للسكك الحديدية.

ومن جهة لأخرى شهدت المملكة المتحدة صدور تحذيرات طقس متفرقة بشأن الجليد والثلوج عبر البلاد، فيما تراجعت درجات الحرارة تحت الصفر بعد منتصف الليل.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا» أن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت تحذيرات باللون الأصفر صباح اليوم السبت، للساحل الشمالي وجنوب غرب إسكتلندا وكذلك لجنوب غرب إنجلترا وساحلها الشرقي.

وحذر خبراء الأرصاد من أن الأحوال الجوية الثلجية قد تؤثر على بعض الطرقات والسكك الحديد، بينما هناك خطر متزايد للإصابة من الأسطح الثلجية.

ووصلت درجة الحرارة لسالب عشر درجات مئوية في بعض الأماكن بعد منتصف الليل، فيما وصلت درجات الحرارة في تولوش بريدج واسكدالمور بإسكتلندا لسالب ثماني درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تواصل درجات الحرارة التراجع على مدار مطلع الأسبوع، فيما تم إلغاء العديد من الفعاليات الرياضية وسط هطول الثلوج والصقيع.

وقالت الخبيرة بهيئة الأرصاد الجوية، آني شاتلورث، إن درجات الحرارة سوف تصل إلى سالب ثلاث أو سالب أربع درجات مئوية في كثير من البلدات والمدن اليوم السبت.

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