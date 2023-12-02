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وزيرة فرنسية: COP28 لحظة حاسمة لإبقاء حرارة الكوكب تحت 1.5 درجة مئوية

12/2/2023 7:23:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعـت معالي كاثرين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى اعتبار النسخة الحالية لقمة المناخ COP28، اللحظة الحاسمة للتعاون الدولي بشكل جماعي على بقاء درجة الحرارة تحت 1.5 درجة مئوية، حتى لا نصل إلى مأزق عالمي، داعيةً إلى استكمال الجهود والمبادرات الدولية "حيث لا يزال هناك وقت للعمل".

وأكدت معاليها في تصريح ل "وام"، على هامش اجتماعات قمة المناخ COP28 المنعقدة في إكسبو دبي، على السعي للمضي قدماً لما تم إنجازه بداية من اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف 21 في باريس 2015، وصولاً إلى النسخة الحالية في الإمارات، مشددة على ضرورة التخلص من الانبعاثات الكربونية وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وأيضا الطاقة النووية.

وعبرت، عن أملها في زيادة الجهود الدولية بهدف الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية، مؤكدة أن بلادها أيدت بقوة خلال قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ تأسيس صندوق "الخسائر والأضرار" باعتباره أحد أهم الأدوات المهمة لدفع العمل المناخي، وفي الوقت ذاته على الدول بذل مزيد من الجهود لتقليل انبعاثات الكربون لتحقيق الهدف الطموح والمرجو من قمة المناخ.


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