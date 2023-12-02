حمدان بن محمد: توشحي بالفخر والعز يا بلادي

(MENAFN
- Al-Bayan)
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر خاصية "القصة" في حساب سموه على أنستغرام، أبياتاً شعرية تفخر بدولة الإمارات في عيدها الوطني.
وختمت الأبيات بدعوة من سموه لمن أراد من الشعراء أن يعبر عن مكنوناته الوجدانية تجاه الإمارات، ناسجاً على منوالها مكملاً قصيدة في وطن تزينت الكلماتت بإنجازاته:
توشحي بالفخر والعز يا بلادي
مراكز أهل الرياده باسمك أولها
في خدمتك كل شيخ مواطن عادي
إللي ما يخدم بلاده، ما يمثلها
بيتين ومعبره عن غاية مرادي
من يقدر انه يكملها.. يكملها
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