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حمدان بن محمد: توشحي بالفخر والعز يا بلادي

12/2/2023 7:23:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر خاصية "القصة" في حساب سموه على أنستغرام، أبياتاً شعرية تفخر بدولة الإمارات في عيدها الوطني.

وختمت الأبيات بدعوة من سموه لمن أراد من الشعراء أن يعبر عن مكنوناته الوجدانية تجاه الإمارات، ناسجاً على منوالها مكملاً قصيدة في وطن تزينت الكلماتت بإنجازاته:

توشحي بالفخر والعز يا بلادي

مراكز أهل الرياده باسمك أولها

في خدمتك كل شيخ مواطن عادي

إللي ما يخدم بلاده، ما يمثلها

بيتين ومعبره عن غاية مرادي

من يقدر انه يكملها.. يكملها

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