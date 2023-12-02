أردوغان: فقدنا فرصة السلام في صراع غزة حالياً

نقلت قناة إن.تي.في اليوم السبت عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القول إن فرصة تحقيق السلام في غزة بعد الهدنة الإنسانية فقدت في الوقت الحالي بسبب نهج إسرائيل المتشدد.

كما نقلت القناة ووسائل إعلام أخرى عن أردوغان القول "أكدنا دائما أننا نؤيد وقفا دائما لإطلاق النار وليس توقفا لأسباب إنسانية... كانت هناك فرصة للسلام، وللأسف، فقدنا هذه الفرصة في الوقت الحالي بسبب نهج إسرائيل المتشدد".

وتم تمديد الهدنة التي بدأت في 24 نوفمبر مرتين. لكن بعد أن استمرت سبعة أيام تم خلالها إطلاق سراح نساء وأطفال ورهائن أجانب من المحتجزين لدى حركة (حماس) وفي المقابل الإفراج عن عدد من السجناء الفلسطينيين، فشل الوسطاء في إيجاد صيغة للتمديد والإفراج عن المزيد.

وشنت إسرائيل بمجرد انتهاء سريان الهدنة غارات جوية وقصفا مدفعيا على جنوب قطاع غزة لتستمر الحرب التي بدأت منذ قرابة شهرين وأسفرت عن مقتل الآلاف.

ونقلت إن.تي.في عن أردوغان القول في طريق عودته من الإمارات إنه لم يفقد الأمل في السلام الدائم هناك، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد حركة حماس من أي حل محتمل للصراع.

وقال أردوغان في مقابلة مع القناة "نحن بحاجة إلى التركيز على حل الدولتين... إقصاء حماس أو تدميرها ليس احتمالا واقعيا"، مضيفا أنه لن يصنف حماس منظمة إرهابية.

وبشكل منفصل قالت مصادر لرويترز إن إسرائيل أبلغت عدة دول عربية برغبتها في إقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة لمنع أي هجمات مستقبلية عليها في إطار مقترحات بشأن القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.

وقال أردوغان أيضا إن مجموعة اتصال شكلتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ستزور الولايات المتحدة لبحث الحل المحتمل للصراع في غزة بعد اجتماعها مع السلطات في لندن وباريس وبرشلونة والأمم المتحدة.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز