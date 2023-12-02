«غوغل» يشارك دولة الإمارات في احتفالها باليوم الوطني الـ 52

«غوغل» يشارك دولة الإمارات في احتفالها باليوم الوطني الـ 52
التاريخ
12/2/2023 7:23:49 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
شارك محرك البحث «غوغل» دولة الإمارات العربية المتحدة في احتفالاتها بالعيد الوطني
الـ 52 الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام حيث وسم صفحته الرئيسية بعلم الإمارات.
وتم الإعلان عن قيام اتحاد دولة الإمارات في 2 ديسمبر 1971، ليصبح ذلك التاريخ عيداً وطنياً للاتحاد.
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