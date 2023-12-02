«غوغل» يشارك دولة الإمارات في احتفالها باليوم الوطني الـ 52

شارك محرك البحث «غوغل» دولة الإمارات العربية المتحدة في احتفالاتها بالعيد الوطني

الـ 52 الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام حيث وسم صفحته الرئيسية بعلم الإمارات.



وتم الإعلان عن قيام اتحاد دولة الإمارات في 2 ديسمبر 1971، ليصبح ذلك التاريخ عيداً وطنياً للاتحاد.



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