الشيخة فاطمة تستقبل عدداً من ضيفات الدولة المشاركات في مؤتمر المناخ COP28

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية اليوم في دبي عدداً من ضيفات دولة الإمارات المشاركات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي.

فقد استقبلت سموها كلاً من فخامة كاتالين نوفاك رئيسة المجر ومعالي السيدة كايا كالاس رئيسة وزراء جمهورية إستونيا والدكتورة مريم بنت محمد ولد الداه حرم رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة والسيدة فيرونكا الكوسر حرم رئيس جمهورية كولومبيا والسيدة ليز كويستا بيرازا حرم رئيس كوبا والسيدة ليديا أبيلا حرم رئيس وزراء جمهورية مالطا.

كما استقبلت سموها وفدا من الخبيرات المتحدثات في المنتدى الذي ينظمه صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة في cop28.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والبلدان الشقيقة والصديقة والرغبة المشتركة بتعزيز جسور التواصل والتعاون من أجل الأهداف السامية في تطوير وازدهار المجتمعات وتكاتفها لمواجهة التحديات المختلفة وبشكل خاص تغير المناخ وما يترتب عليه من آثار سلبية على البيئة وحياة البشر.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الجوانب الاساسية التي تهم المرأة والطفل وفرص التعاون وتبادل الخبرات لتعزيز الأعمال المشتركة التي تصب في مصلحة المجتمعات وتساهم في مواجهة التحديات التي تواجه الأسرة.

وأعربت ضيفات البلاد المشاركات عن خالص تهانيهن لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وقيادة دولة الإمارات وشعبها بمناسبة عيد الاتحاد .. متمنين لدولة الإمارات المزيد من التقدم والرقي والازهار.

كما أشادت الضيفات بإنجازات دولة الإمارات الحضارية ونهضتها التنموية وأعربن عن اعتزازهن بمستوى علاقات الصداقة والتعاون بين بلدانهن ودولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبها أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن شكرها وامتنانها لضيفات الدولة لتهنئتهن بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وما عبرن عنه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، متمنية لبلدانهن وشعوبهن دوام التقدم والنماء.

وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريماً للضيفات المشاركات في مؤتمر المناخ، حضرها عدد من الشيخات.





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