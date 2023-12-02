وصول موكب حارس الأراضي المقدسة إلى بيت لحم ايذانا ببدء احتفالات أعياد الميلاد

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- وصل، ظهر اليوم السبت، إلى مدينة بيت لحم، قادما من مدينة القدس، موكب حارس الأراضي المقدسة الاب فرانشيسكو باتون، إيذانا ببدء احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، وعيد القديسة كاترينا الرعوية شفيعة رعية اللاتين، الذي يوافق يوم غد الأحد.

استقبل الموكب الذي تقدمه أربع فرق كشفية دون عزف، جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استقبالا رسميا في ساحة المهد تقدمه القائم بأعمال محافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، وقائد منطقة بيت لحم العميد ناضر عمر، ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد محمد أبو الرب، ورؤساء الكنائس ووجهاء الطائفة.

وبعد مصافحة مستقبليه، سار الموكب مترجلا والدخول إلى كنيسة المهد، ثم ترأس في كنيسة القديسة كاترينا قداسا خاصا بمشاركة أبناء الرعية.

وقال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، "إن بيت لحم حزينة اليوم جراء التدمير والقتل في قطاع غزة، وعليه اتخذ المجلس البلدي في اجتماع له باقتصار أعياد الميلاد المجيدة على الشعائر الدينية، وتنظيم فعاليات من أجل ايصال رسائل احتجاجية رافضة للعدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تكون أنظار العالم مركزة على مهد المسيح في هذه الفترة".

وأضاف "أن رسالتنا من بيت لحم موجهة للمجتمع الدولي أن يقف امام مسؤولياته لوقف العدوان وحرب الإبادة، واعطاء شعبنا حق تقرير مصيره".

وأشار إلى أن رسالة الميلاد ستبقى كما جاء بها المسيح ان يحل السلام العادل، وأن تعود الحياة مجددا لبيت لحم، التي هي رمز للمحبة والسلام.

من جانبه، أعرب الأب ابراهيم فلتس عن حزنه الكبير لما تمر به مدينة المهد، وقال "ما يجري في بيت لحم لم اره منذ قدومي الى فلسطين، فاليوم تخلو من السياح والمحتفلين، وغياب شجرة الميلاد التي كان من المفروض في مثل هذا الوقت اضاءتها، وعليه الوضع صعب جدا، منذ بدء العدوان على غزة".

وأشار إلى أنهم سيقتصرون على الصلوات من أجل احلال السلام وايقاف الحرب على غزة، مؤكدا انهم حرصوا على ابقاء الإجراءات، حسب الستاتيكو المتبع، وعليه دخول موكب حارس الاراضي رسالة واضحة للتأكيد على عظمة الحدث، وان كانت الأوضاع صعبة جدا.

وقال القائم بأعمال محافظ بيت لحم محمد طه رسالة بيت لحم اليوم ان هناك شعبا ما زال يعاني منذ 75 عاما بفعل الاحتلال الاسرائيلي، وإننا نستقبل حارس الاراضي المقدسة في بيت لحم، تأكيدا على حقنا في احياء مناسباتنا الدينية والوطنية، تماشيا مع الظروف التي نعيشها، ونمر بها وهي الآن أجواء حزن".

أما حارس الأراضي المقدسة، فقال "رسالتنا هي رسالة المحبة والسلام، وبيت لحم اليوم تخلو من السياح والحجاج، وعليه سنصلي من أجل يعم السلام وتعود الامور كما كانت عليها من قبل".

ووجه رسالة الى قطاع غزة قائلا "نحن نشارك الصعوبات مع المواطنين في غزة سنصلي من أجل التخفيف من آلامهم ومعاناتهم ونأمل لهم السلام، وان تنعم غزة بالهدوء، لأن الحرب تعني الموت".