مجزرة جديدة:اكثر من 100 شهيد جراء قصف الاحتلال منزلا يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-قالت مصادر صحفية إن أكثر من 100 فلسطيني استشهدوا بقصف طائرات الاحتلال لمنزل يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي غزة، أفادت مصادر صحفية أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 5 مجازر في أحياء سكنية، موضحا أن المدينة تدفن الشهداء في مكان استشهادهم وليس في مقابر، نظرا لصعوبة التنقل.

وأكدت المصادر وجود عائلات كاملة تحت الأنقاض لم يستطع رجال الدفاع المدني الوصول إليهم، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تستهدف فرق الدفاع المدني بالرصاص الحي.

المصدر: الجزيرة