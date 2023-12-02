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شهداء وإصابات في استهداف منزل في دير البلح وسط قطاع غزة

12/2/2023 7:13:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة "وصول 9 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو مغصيب في دير البلح وسط قطاع غزة". وكانت أفادت مصادر في قطاع غزة بوقوع شهداء وإصابات في استهداف منزل لعائلة أبو مغصيب في دير البلح".

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