شهداء وإصابات في استهداف منزل في دير البلح وسط قطاع غزة

شهداء وإصابات في استهداف منزل في دير البلح وسط قطاع غزة
التاريخ
12/2/2023 7:13:42 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة "وصول 9 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو مغصيب في دير البلح وسط قطاع غزة". وكانت أفادت مصادر في قطاع غزة بوقوع شهداء وإصابات في استهداف منزل لعائلة أبو مغصيب في دير البلح".
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