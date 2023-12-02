أردوغان: مجازر حكومة نتنياهو في غزة“وصمة عار” و”إرهاب دولة”

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN-قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مجازر حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس أردوغان، للصحافيين على متن الطائرة أثناء عودته من الإمارات التي زارها أمس الجمعة، للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي في نطاق المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“كوب 28”.

وأضاف أردوغان أن“مجازر حكومة نتنياهو في غزة دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار، وهذه الوصمة لطخت أيضا جباه الدول الداعمة له دون قيود وشروط”.

وبشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة، أفاد أردوغان:“ما نراه عمل إرهابي ضخم، إنه إرهاب دولة، لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء إرهاب الدولة هذا”.

ولفت الرئيس التركي إلى“تحول حكام إسرائيل الذين طالما روجوا لأنفسهم بأنهم ضحايا إبادة جماعية، إلى قتلة، مثل قتلة أجدادهم”.

وفيما يخص الموقف تجاه حركة“حماس” قال أردوغان:“ما زلت عند رأيي، لا يمكنني إطلاقا أن أعتبر حماس تنظيما إرهابيا مهما قال الآخرون”.

وبخصوص محاسبة المسؤولين عن المجازر قال أردوغان:“ننتظر من المحكمة الجنائية الدولية أن ينال العقاب اللازم مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية وجزارو غزة وفي مقدمتهم نتنياهو”.



