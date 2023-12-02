أولى شاحنات المساعدات بعد الهدنة بطريقها إلى غزة

أولى شاحنات المساعدات بعد الهدنة بطريقها إلى غزة
التاريخ
12/2/2023 7:13:41 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-قالت مصادر أمنية مصرية ومصادر من الهلال الأحمر الفلسطيني -لوكالة رويترز- إن أولى شاحنات المساعدات منذ انتهاء الهدنة الإنسانية بغزة دخلت من الجانب المصري من معبر رفح، وهي في طريقها إلى معبر العوجة للتفتيش قبل مواصلة الطريق للقطاع.
وأضافت هذه المصادر أن شاحنتي وقود و50 شاحنة مساعدات مرت من الجانب المصري متجهة إلى معبر العوجة للتفتيش.
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