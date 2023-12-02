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أولى شاحنات المساعدات بعد الهدنة بطريقها إلى غزة

12/2/2023 7:13:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-قالت مصادر أمنية مصرية ومصادر من الهلال الأحمر الفلسطيني -لوكالة رويترز- إن أولى شاحنات المساعدات منذ انتهاء الهدنة الإنسانية بغزة دخلت من الجانب المصري من معبر رفح، وهي في طريقها إلى معبر العوجة للتفتيش قبل مواصلة الطريق للقطاع.

وأضافت هذه المصادر أن شاحنتي وقود و50 شاحنة مساعدات مرت من الجانب المصري متجهة إلى معبر العوجة للتفتيش.

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