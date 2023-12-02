الهلال الأحمر: إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال جنوب نابلس

الهلال الأحمر: إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال جنوب نابلس
التاريخ
12/2/2023 7:13:41 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3مواطنين بالرصاص الحي و27 وفي مواجهات مع قوات إسرائيلية بقرية بيتا جنوب نابلس.
واقتحمت قوات الاحتلال البلدة صباح اليوم وسط موجة المداهمات التي تشنها في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين، أسفرت عن إصابة الشابين بالرصاص، أحدهما في اليد والآخر في الصدر.
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