أكثر من 100 شهيد باستهداف منزل بمخيم جباليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد أكثر من 100 فلسطينيا بقصف طائرات الاحتلال لمنزل يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وفي مدينة غزة، قال مراسل الجزيرة إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 5 مجازر في أحياء سكنية، موضحا أن المدينة تدفن الشهداء في مكان استشهادهم وليس في مقابر، نظرا لصعوبة التنقل.
وأكد المراسل وجود عائلات كاملة تحت الأنقاض لم يستطع الدفاع المدني الوصول إليهم، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تستهدف فرق الدفاع المدني بالرصاص الحي.
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