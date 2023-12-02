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أكثر من 100 شهيد باستهداف منزل بمخيم جباليا

12/2/2023 7:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد أكثر من 100 فلسطينيا بقصف طائرات الاحتلال لمنزل يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وفي مدينة غزة، قال مراسل الجزيرة إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 5 مجازر في أحياء سكنية، موضحا أن المدينة تدفن الشهداء في مكان استشهادهم وليس في مقابر، نظرا لصعوبة التنقل.
وأكد المراسل وجود عائلات كاملة تحت الأنقاض لم يستطع الدفاع المدني الوصول إليهم، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تستهدف فرق الدفاع المدني بالرصاص الحي.




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