-->

Saturday, 02 December 2023 06:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميسي يترك باب مشاركته في كأس العالم 2026 مفتوحاً

12/2/2023 7:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تأكيد مشاركته في بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده، حيث أشار إلى ترك الأمر مفتوحًا للتحديد في المستقبل.
ظهر ميسي، البالغ من العمر 36 عامًا والذي يلعب حاليًا لنادي إنتر ميامي الأمريكي، في مقابلة مع المذيع سيباستيان فيجنولو على شبكة "ESPN". تحدث فيها عن العديد من الجوانب المهمة في مسيرته، خاصةً مع المنتخب الأرجنتيني.
وقال ميسي: "سأحاول دائمًا التنافس إلى أقصى حد، ولكن الكثير من الأمور تحدث بسبب الأمور الشخصية والطريقة التي يواجه بها الإنسان حياته".
وأضاف: "طالما أشعر أنني بخير ويمكنني المساهمة مع الفريق، سأفعل ذلك. بالنسبة لكأس العالم، الوقت وحده سيحدد، سأصل إلى سن 39 عامًا وفي العادة لا يمكنني اللعب في هذا العمر".
وشدد ميسي على أهمية الاستمتاع بلحظته الراهنة، خاصةً بعد فوزه بكأس العالم في قطر، وأعرب عن رغبته في الاستمتاع باللحظات الخاصة التي لم يختبرها من قبل.
يُذكر أن ميسي قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، وكان ذلك هو أول لقب عالمي يحققه في مسيرته الكروية.




MENAFN02122023000208011052ID1107525149

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث