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أولى شاحنات المساعدات بعد الهدنة بطريقها إلى غزة

12/2/2023 7:13:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر أمنية مصرية ومصادر من الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة رويترز إن أولى شاحنات المساعدات منذ انتهاء الهدنة الإنسانية في غزة دخلت من الجانب المصري من معبر رفح، وهي في طريقها إلى معبر العوجة للتفتيش قبل مواصلة الطريق إلى القطاع.


وأضافت المصادر أن شاحنتي وقود و50 شاحنة مساعدات مرت من الجانب المصري متجهة إلى معبر العوجة للتفتيش.


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