الجغبير: الصناعة أكثر القطاعات الاقتصادية استقطابا للاستثمارات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الصناعة لا زالت أكثر القطاعات الاقتصادية استقطابا للاستثمارات المحلية والخارجية للثقة الكبيرة التي تتمتع بها.



وقال المهندس الجغبير إن القطاع الصناعي حقق أعلى قيمة من إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، مسجلا نحو 565 مليون دينار، بنسبة 64 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية.



يشار إلى أن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية بالمملكة، ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 34 بالمئة ليصل لنحو 879 مليون دينار، مقارنة مع 657 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



وأضاف أن هذه المعطيات تعتبر تأكيداً على امتلاك القطاع الصناعي المقومات الاستثمارية والحوافز الجاذبة للاستثمار والمستثمرين، والتي جاءت كانعكاس للجهود المكثفة التي بذلت خلال الفترة الماضية.



وبين أن هذه المؤشرات الإيجابية للاستثمارات الصناعية تتوافق مع قيادة الصناعة بمساهمتها بحوالي ثلث النمو الاقتصادي خلال العام الماضي 2022، وذات دلالات على دور وأهمية الصناعة باعتبارها قطاعا استراتيجيا قائدا للنمو والتنمية في المملكة.



وتابع "هذا يؤكد أيضا أن القطاع الصناعي يمتلك العديد من الإمكانيات والمقومات، ما يجعله يحتل مكانة مهمة على مستوى الاستثمار بمختلف الدول العربية، من خلال القاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة التي يتمتع بها ضمن العديد من الصناعات المختلفة".



وكان الجغبير، قد أعلن سابقا عن استثمارات جديدة بالصناعة تم تأسيسها فعليا أو هي في مراحل التأسيس النهائية، تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار، ستوفر 3650 فرصة عمل جديدة، فيما يتوقع أن تصل صادراتها لما يقارب 1.2 مليار دولار.



ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة منذ العقد الماضي.

ويعتبر القطاع الصناعي أحد أكبر القطاعات الإنتاجية بالمملكة، حيث يمتلك طاقات إنتاجية تبلغ 18 مليار دينار سنويا، تخلق قيمة مضافة تصل لما يقارب 46 بالمئة من إجمالي حجم الإنتاج.



وأشار إلى أن القطاع الصناعي لديه الكثير من الفرص والآفاق الواسعة للنمو والتوسع ضمن الصناعات الغذائية، في ظل التوجهات الإقليمية والعالمية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والصناعات الدوائية الكيماوية وصناعة الأسمدة، نظرا لوفرة المواد الأساسية التي تستخدم في تلك الصناعات كالبوتاس والفوسفات والعديد من المواد الأخرى، والاستثمار في منتجات البحر الميت.



ويمتلك القطاع الصناعي العديد من الفرص التي لا زالت غير مستغلة تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، تتركز بمنتجات الأسمدة بقيمة مليار دولار، والصناعات الكيماوية 726 مليون دولار، والألبسة 560 مليون دولار والصناعات الدوائية 461 مليون دولار والموارد المعدنية 328 مليون دولار.



وحول أداء الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي، أشار الجغبير، إلى أن الاقتصاد الوطني حقق خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 نمواً بلغت نسبته 2.74 بالمئة، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي 2022، على الرغم من بعض الصعوبات التي تواجهه.



وبين أن القطاع الصناعي جاء بالمرتبة الأولى من حيث مساهمته الاقتصادية، بواقع 21.5 بالمئة بفعل الاتجاه الذي سارت عليه الصناعة، واستمرار الأداء الإيجابي لغالبية مؤشراته كالصادرات التي كسرت حاجز الـ 4 مليارات دينار، لتعتبر الركيزة الأساسية للأداء الذي وصلت إليه التجارة الخارجية من نسب تغطية تاريخية هي الأعلى منذ أكثر من عقدين، إضافة إلى عمليات التطوير التي يحققها القطاع ومنتجاته.



وأوضح أن القطاع الصناعي حقق قفزة نوعية على مستوى قدراته الإنتاجية، باعتباره مصدّرا للعديد من الأصناف المتنوعة من السلع والمواد الأساسية، حيث يتجاوز حجم الإنتاج القائم داخله اليوم أكثر من 18 مليار دينار سنويا، ما يعكس مستوى التطور الذي وصله.



ولفت إلى أن القطاع الصناعي ينتج حاليا 1500 سلعة، وهو ما تؤكده نسبة تغطية الصناعات الوطنية لأكثر من 60 بالمئة من حجم السوق المحلية، بالإضافة إلى العديد من القطاعات والمنتجات التي تمتلك أيضاً نسب تغطية كبيرة محليا، إلى جانب عمليات التصدير.



كما أوضح أن بعض القطاعات الصناعية حققت حد الاكتفاء الذاتي محليا، ولا سيما المنتجات الغذائية من الألبان ومنتجاتها والدجاج واللحوم المصنعة والمخبوزات والحلويات وغيرها، والمنتجات الكيماوية، والبلاستيكية والتعبئة والتغليف وغيرها من القطاعات التي تشهد اليوم نقلة نوعية في حجم الإنتاج، وفقاً لارتفاع الطلب على منتجاتها.



يشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع الصناعي على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي، بهدف توفير 260 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033، والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65 بالمئة.



وحول الأفكار والحلول التي يمكن أن تسهم بدعم بعض القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، دعا إلى وضع خطة استراتيجية لتفادي آثاره على الاقتصاد الوطني وقطاعاته والسير على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، التي عكست رؤية جلالته الثاقبة ونظرته للمستقبل لحماية الاقتصاد الوطني.



وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وخطط تحوط، والتركيز على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بشكل فوري، والبحث عن طرق بديلة لسلاسل التوريد من السلع والمنتجات الاستراتيجية، حتى نكون على استعداد لجميع السيناريوهات المستقبلية، والتخفيف من وطأه أية تبعات قد تقع لاحقا.



وأشار الجغبير، لضرورة الإسراع بمشروع مد الغاز لمختلف المدن والتجمعات الصناعية، لخفض الكلف ورفع التنافسية وتعزيز عمليات التنمية التنمية المستدامة والطاقة البديلة والاستثمار في الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق الاستقلالية بالطاقة والاستدامة البيئية إلى جانب توفير الحوافز والممكنات، لتمكين القطاعات الاقتصادية والقطاع الصناعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة لتحفيز القطاع السياحي وتطوير برامج سياحية جديدة تستجيب للتحديات الحالية، التي فرضتها تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة.