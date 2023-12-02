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ريال مدريد سيفتح أبوابه أمام مبابي

12/2/2023 7:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عاد اسم الميغا ستار الفرنسي كيليان مبابي، ليتصدر عناوين الصحف والمواقع الرياضية الإسبانية، وتحديدا ما يُعرف على نطاق واسع بالمحيط الإعلامي الأبيض المقرب من نادي ريال مدريد، وذلك مع بدء العد التنازلي لموسم الشائعات السنوي، حيث ستفتح سوق الانتقالات الشتوية أبوابها بعد شهر من وقت كتابة هذه الكلمات.
وعادة ما تتضارب الأنباء والمعلومات حول مصير الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، كلما اقترب موعد كل ميركاتو سواء في فصل الصيف أو المنتظر في يناير / كانون الثاني المقبل، آخرها الضجة التي أثيرت على نطاق واسع في منتصف يوليو / تموز الماضي، في ردود الأفعال على بيانه الشهير، الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لإعلان رغبته في مغادرة“حديقة الأمراء” فور انتهاء عقده مع النادي هذا الموسم.
وزعمت بعض المصادر في الأسابيع والأيام القليلة الماضية، أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، أعطى الضوء الأخضر للمديرين التنفيذيين والمسؤولين في لجنة التعاقدات، للانسحاب بلا رجعة من المفاوضات مع بيئة متمرد“بي إس جي”، وذلك لانزعاج القرش الأبيض من سياسة اللاعب ومحيطه في التعاقدات، بالإصرار على المماطلة وتسويف الوعود، بنفس السيناريو الذي تحايل به على الوسطاء في فترة ما قبل صفعة 2022.
وفي آخر تحديث لهذا المسلسل المكسيكي الطويل، قالت منصة“ريليفو” الإسبانية، إن إدارة اللوس بلانكوس، على أتم الاستعداد لإحياء المفاوضات مع وكلاء الشاب العشريني، بعد التهديد الأخير بإنهاء فكرة التعاقد معه للأبد، لكن هذا الأمر سيحتاج لبعض الشروط القاسية، أهمها على الإطلاق بالنسبة للرئيس التاريخي للنادي، أن يكسر حاجز صمته، بإظهار رغبته في ارتداء القميص الأبيض رقم 7، والقيام بخطوات جادة وملموسة على أرض الواقع لإتمام الصفقة، بدلا من طريقته الرمادية على طاولة المفاوضات.
وبوجه عام، أرجع نفس المصدر، سبب تغير نغمة الريال مع أسرة المدمر الفرنسي، أو كما جاء نصا“تراجع الاهتمام المدريدي بمبابي”، لتبدل الأوضاع في مشروع المدرب كارلو أنشيلوتي، في ظل الوفرة العددية المتاحة في الأسماء القادرة على القيام بنفس دور كيليان، أبرزهم الثنائي البرازيلي رودريغو غوس وفينيسيوس جونيور، وفي الطريق الجوهرة المتفجرة إندريك المنتظر وصوله في 2024، وقبل هذا وذاك، وجد النادي ضالته في الغالاكتيكوس أو الملك الجديد، والإشارة إلى الشاب الإنكليزي غود بيلينغهام، الذي خطف قلوب المشجعين بعروضه الهوليودية وغزارة أهدافه وأرقامه القياسية اللافتة، ما يعني أن الفريق لم يعد بحاجة لخدماته كما كان في السابق.
وفي الختام، لفت التقرير إلى قلق بيريز وعدم ثقته في وعود مبابي ومحيطه، وذلك بطبيعة الحال بسبب ما حدث في الصيف قبل الماضي، حين كان الإعلام والشارع الرياضي في مدريد ينتظر وصول الغالاكتيكوس المستقبلي في صفقة انتقال حر، وفي الأخير، وجه الضربة القاضية للنادي الميرينغي، بموافقته على تمديد عقده في“حديقة الأمراء” لمدة عامين، بالإضافة إلى موسم ثالث بموافقة الطرفين، الأمر الذي جعل رئيس الريال يفرض هذه الشروط، حتى يتأكد من رغبة اللاعب وجديته هذه المرة في الذهاب إلى“سانتياغو بيرنابيو”.




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