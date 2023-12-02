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ميسي: ليفاندوفيسكي أزعجني وعاقبته

12/2/2023 7:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف النجم ليونيل ميسي عن حقيقة الخلاف الذي حدث بينه وبين النجم روبرت ليفاندوفيكسي.
قال لاعب إنتر ميامي الأمريكي في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية إنه كان غاضباً ومنزعجاً من تصريحات ليفاندوفيسكي بشأن حصوله على الكرة الذهبية.
وأضاف: "أعتقد أن ما قاله عني غير صحيح، ولقد شعرت فعلاً بالانزعاج".
وتابع: "عندما لعبت الأرجنتين مع بولندا عاقبته بمراوغته والعودة لمراوغته أكثر من مرة".
وأشارت الصحيفة إلى أن أنخيل دي ماريا تحدث عن خلاف اللاعبين قائلاً: "حتى جدتي أدركت أن ميسي كان يتعمد مراوغة ليفاندوفيسكي في كأس العالم".
وكان ليفاندوفيسكي قد حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم 2022 ضمن جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "ذا بيست" ولكن ليونيل ميسي بصفته قائد منتخب الأرجنتين لم يصوت للاعب البولندي.
وأكد أسطورة الأرجنتين أنه تم حل الخلاف مع ليفاندوفيسكي، الذي تحدث معه قبل انتقاله إلى برشلونة بشأن الأجواء هناك والمعيشة في المدينة.




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