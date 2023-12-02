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تصريح غير متوقع لرئيس سابق للمخابرات المركزية الأمريكية عن الجيش الروسي

12/2/2023 7:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال ديفيد بتريوس، وهو رئيس سابق للمخابرات المركزية الأمريكية، خلال عرض كتابه "النزاع: تطور الحرب من عام 1945 إلى أوكرانيا"، إن روسيا قامت ببناء دفاعها بكفاءة ضد الجيش الأوكراني.
وأضاف في حديث تم بثه على قناة واشنطن بوست على اليوتيوب: "لا أعتقد أن أحدا تمكن فعلا من إدراك أو تقدير عمق حقول الألغام، وأن روسيا بنت دفاعاتها بشكل صحيح للغاية، وعلى خطوط عديدة وما إلى ذلك".

واعترف بتريوس بأن أوكرانيا "بالتأكيد لم تحقق كل ما كانت تأمل فيه" خلال هجوم الصيف. وزعم بأن أحد الأسباب المهمة هو تأخير حصول القوات المسلحة الأوكرانية على الأسلحة من الدول الغربية، وخاصة الأسلحة الجوية.
في أوائل نوفمبر الماضي، أعلن فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

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