تصريح غير متوقع لرئيس سابق للمخابرات المركزية الأمريكية عن الجيش الروسي

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال ديفيد بتريوس، وهو رئيس سابق للمخابرات المركزية الأمريكية، خلال عرض كتابه "النزاع: تطور الحرب من عام 1945 إلى أوكرانيا"، إن روسيا قامت ببناء دفاعها بكفاءة ضد الجيش الأوكراني.
وأضاف في حديث تم بثه على قناة واشنطن بوست على اليوتيوب: "لا أعتقد أن أحدا تمكن فعلا من إدراك أو تقدير عمق حقول الألغام، وأن روسيا بنت دفاعاتها بشكل صحيح للغاية، وعلى خطوط عديدة وما إلى ذلك".
واعترف بتريوس بأن أوكرانيا "بالتأكيد لم تحقق كل ما كانت تأمل فيه" خلال هجوم الصيف. وزعم بأن أحد الأسباب المهمة هو تأخير حصول القوات المسلحة الأوكرانية على الأسلحة من الدول الغربية، وخاصة الأسلحة الجوية.
في أوائل نوفمبر الماضي، أعلن فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.
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