تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة: 15207 شهيدا و70% منهم أطفال ونساء

MENAFN - Al Wakeel News)اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 15207 شهيدًا، مؤكداً أن 70% منهم من النساء والاطفال .

واضاف ان الاحتلال الإسرائيلي استهدف 130 مؤسسة صحية، مما أدى إلى خروج 20 مستشفى عن الخدمة، مما يفاقم من تحديات تقديم الرعاية الطبية مؤكدا ان المستشفيات في غزة فقدت القدرة على استيعاب الجرحى، مما أدى إلى معالجة المئات على الأرض، وسط نقص حاد في الخدمات الطبية.



واشار الى استشهاد 280 من الكوادر الصحية في مختلف مناطق قطاع غزة، واعتقال الاحتلال لـ 31 من الكوادر الصحية واستجوابهم بوحشية مما يؤثر بشكل كبير بالقدرة على تقديم الخدمات الصحية.



واكد ارتفاع عدد المصابين إلى 40652، مع تفاوت في خطورة جراحهم قائلا:" الاحتلال يتعمد خنق المستشفيات في شمال قطاع غزة لإرغام سكانه على النزوح جنوبا ، و يفرض قيودًا على دخول المساعدات والوقود إلى المستشفيات حتى خلال فترات الهدنة "



واختتم ان أكثر من 800 ألف شخص في مدينة غزة وشمال القطاع يعيشون في ظروف صعبة بلا طعام ودواء.