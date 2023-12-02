عكس ما كنا نعتقد.. ما يسمعه الجنين في رحم أمه يمكن أن يشكّل دماغه

MENAFN - Al Wakeel News)عكس ما كنا نعتقد سابقًا من أن تأثير اللغة والأصوات يبدأ مع ميلاد الطفل، فقد وجد علماء في إيطاليا أدلة تشير إلى أن النمو العصبي للأطفال الذين لا يزالون في الرحم يتأثر باللغة التي يسمعون أمهاتهم يتحدثن بها أثناء أشهر الحمل.



تغيرات محددة في أنماط الدماغ

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، في ورقتهم البحثية المنشورة في مجلة "Science Advances"، لاحظ علماء الأعصاب في جامعة بادوا في إيطاليا، بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث العلمية وجامعة باريس سيتي، تغيرات محددة في أنماط الدماغ لدى الأطفال حديثي الولادة عندما تعرضوا للكلام، ما يشير إلى أن أدمغتهم متناغمة بالفعل مع لغة أمهاتهم، ومع الإيقاعات الأساسية للحديث.



ابتداءً من عمر 7 أشهر

أظهرت الأبحاث السابقة أن الأطفال الذين ما زالوا في الرحم (ابتداءً من عمر 7 أشهر تقريبًا) يمكنهم سماع عندما تتحدث أمهاتهم، ويمكنهم أيضًا سماع أصوات أخرى، مثل الموسيقى والضوضاء العامة. ويمكنهم أيضًا التعرف على صوت أمهم بعد الولادة وألحان محددة تتعلق بكلامها، والأمر الأقل فهمًا هو نوع تأثير سماع مثل هذه الأشياء على التطور العصبي لدماغ الطفل، ولمعرفة المزيد، أجرى فريق البحث في إيطاليا تجربة شملت 33 طفلًا حديث الولادة وأمهاتهم، وجميعهم من الناطقين باللغة الفرنسية.



كهربية الدماغ عقب الولادة

وشملت التجارب تزويد جميع المتطوعين حديثي الولادة بقبعات تسمح بمراقبة مخطط كهربية الدماغ في الأيام التالية للولادة، وأثناء نوم الأطفال، قام الفريق بتشغيل تسجيلات لشخص يقرأ نسخًا باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية من قصة "غولديلوكس والدببة الثلاثة".



ومن خلال قراءات مخطط كهربية الدماغ، وجد فريق البحث أن الأطفال الذين يستمعون إلى القصة باللغة الفرنسية أظهروا زيادة في الارتباطات الزمنية طويلة المدى، وهي موجات دماغية مرتبطة بإدراك الكلام ومعالجته.



دماغ الطفل يتأثر باللغة

ويشير العلماء إلى أن هذه النتيجة هي دليل على أن دماغ الطفل يتأثر بطريقة فريدة من خلال التعرض للغة فريدة أثناء وجوده في الرحم، وهي اللغة الفرنسية في هذه الحالة.



وكتب الفريق في الورقة البحثية: "توفر هذه النتائج الدليل الأكثر إقناعًا حتى الآن على أن الخبرة اللغوية تشكل بالفعل التنظيم الوظيفي لدماغ الطفل، حتى قبل الولادة".



يشير ذلك إلى أنه بعد الولادة مباشرة، نكون قادرين بالفعل على التعرف على اللغة التي كنا نسمعها أثناء وجودنا في الرحم واستيعابها.



بالإضافة إلى ذلك، وجد الفريق أن تذبذبات الدماغ هذه، التي تم تنشيطها بواسطة اللغة الفرنسية، كانت على تردد معين مرتبط بإيقاعات الكلام الطبيعية. يبدو أننا على استعداد للبدء في تعلم كيفية التحدث، حتى عندما يكون عمرنا بضعة أيام فقط.



وكتب الباحثون: "قد يكون دماغ الوليد في حالة مثالية بالفعل للمعالجة الفعالة للكلام واللغة، ما يدعم قدرات تعلم اللغة غير المتوقعة لدى الأطفال الرضع".



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