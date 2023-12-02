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سرايا القدس تقصف مستوطنة كيسوفيم

12/2/2023 6:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل مراسل الجزيرة أن صفارات الإنذار تدوي حاليا في كيسوفيم بغلاف غزة.


وقالت سرايا القدس إنها قصفت هذه المستوطنة برشقة صاروخية.


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