سرايا القدس تقصف مستوطنة كيسوفيم
التاريخ
12/2/2023 6:13:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل مراسل الجزيرة أن صفارات الإنذار تدوي حاليا في كيسوفيم بغلاف غزة.
وقالت سرايا القدس إنها قصفت هذه المستوطنة برشقة صاروخية.
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