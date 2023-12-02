انتشال جثامين 300 شهيدا من مستشفى الشفاء ومحيطه خلال أيام الهدنة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الدفاع المدني في غزة، السبت، أنه انتشل جثامين 300 شهيدا من مستشفى الشفاء ومحيطه، في مدينة غزة، شمال القطاع، خلال أيام الهدنة التي استمرت 7 أيام.
وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني محمود بصل إن جثامين أعداد كبيرة من الشهداء في محيط مستشفيات القدس والرنتيسي والنصر بمدينة غزة لم تستطع الفرق انتشالها بسبب تواجد قوات الاحتلال.
وأكد المتحدث الحاجة بشكل ضروري وعاجل إلى آليات للاستمرار في العمل وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.
MENAFN02122023000208011052ID1107525096
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.