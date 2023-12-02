صحة غزة: الاحتلال هدد مرضى الكلى بمستشفى الشفاء
التاريخ
12/2/2023 6:13:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش للجزيرة إن الاحتلال بعد الهدنة أصبح أكثر وحشية ودمارا، مضيفا أنه هدد مرضى غسل الكلى في مستشفى الشفاء ما أدى إلى خروجهم منه.
وأكد البرش عدم وصول أي لتر من السولار إلى مستشفيات شمال غزة، بالرغم من أن بنود الهدنة التي انتهت أمس الجمعة نصّت على دخول الوقود إلى كافة مناطق القطاع.
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