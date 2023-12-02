الصين تؤكد أن أسباب الارتفاع المثير للأمراض التنفسية ناتجة عن فيروسات شائعة

MENAFN - Al Wakeel News)قال المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، مي فنغ، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إنه لم يتم العثور على أي أمراض معدية جديدة حتى الآن، خلال تحقيقات بشأن حالات الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي.وتشهد الصين ارتفاعاً في الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي فيما تستعد البلاد لأول موسم شتاء كامل منذ رفع القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد- 19 في ديسمبر من العام الماضي.



وفي وقتٍ سابقٍ، قال متحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، إن الموجة الأخيرة من التهابات الجهاز التنفسي ناتجة عن تداخل فيروسات شائعة مثل فيروس الإنفلونزا، أو فيروسات الأنف، أو الفيروس المخلوي التنفسي، وكذلك البكتيريا مثل الميكروبلازما الرئوية، وهو السبب الشائع لعدوى الجهاز التنفسي.



ودعت الوزارة السلطات المحلية، إلى فتح مزيدٍ من عيادات علاج الحمّى وتعزيز حملات التطعيم للأطفال وكِبار السن، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة من أمراض الجهاز التنفسي، في أول شتاء منذ التخلي عن قيود كوفيد- 19.



وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأنه "ينبغي بذل الجهود لزيادة العيادات ومنشآت العلاج ذات الصلة، وتمديد ساعات الخدمة وزيادة إمدادات الأدوية"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".



ونصح الأفراد بوضع الكمامات، كما دعا السلطات المحلية إلى التركيز على منع انتشار المرض في الأماكن المزدحمة، مثل المدارس ودور رعاية المسنين، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".



وكانت منظمة الصحة العالمية قد طلبت، في وقت سابق من الأسبوع، رسمياً من الصين تقديم معلومات حول الارتفاع المثير للقلق في أمراض الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي لدى الأطفال، كما ذكر عديدٌ من التقارير الإعلامية والهيئة العالمية لمراقبة الأمراض المعدية.



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