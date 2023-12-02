برلمانية ألمانية: أوكرانيا أصبحت برميلا لا قاع له

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت سارة فاغنكنخت، وهي من أعضاء البرلمان الألماني (البوندستاغ) ، على قناتها في موقع يوتيوب، إن "أوكرانيا أصبحت مثل البرميل بدون قاع تبتلع كل شيء".وأضافت: "أوكرانيا تبدو على نحو متزايد وكأنها برميل لا نهاية له. خلال الصراع برمته، وفقا للحكومة الألمانية نفسها، تم تحويل بشكل مباشر إلى أوكرانيا أموال دافعي الضرائب الألمان بلغت 24 مليار يورو. وهذه الأموال مخصصة للأسلحة ولدعم ميزانية الدولة الأوكرانية".

وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، بدأت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في رفض تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وأضافت السياسية أنه بالإضافة إلى ذلك، خصص الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية لأوكرانيا بمبلغ 85 مليار يورو، في حين يتم تمويل ما يقرب من ربع ميزانيتها مرة أخرى من قبل دافعي الضرائب الألمان.

وقالت: "هذا يعني أنه تم إرسال 20 مليار يورو أخرى من ألمانيا إلى أوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي".