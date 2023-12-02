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رويترز: الاتحاد الأوروبي زاد مجددا وارداته من الوقود النووي الروسي

12/2/2023 6:13:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وكالة رويترز، نقلا عن وكالة ESA، بأن الاتحاد الأوروبي قام مرة أخرى بزيادة وارداته من روسيا من الوقود النووي والخدمات للمفاعلات ذات التصميم الروسي.
وأشارت الوكالة، إلى أن هذه الواردات لا تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. ووفقا له، ظل حجم هذه الواردات الإجمالي من روسيا مستقرا في العام الماضي، على الرغم من الطلب المتزايد على الطاقة النووية في أوروبا.

من جانبه، قال ستيفانو سيكاريلو القائم بأعمال وكالة الإمداد الأوروبية للطاقة الذرية (ESA)، إن الدول الأوروبية الخمس التي تستخدم مفاعلات القدرة المائية-المائية (VVER) الروسية ستتجاوز هذا العام مستويات الاستيراد لعام 2021.
ويرى سيكاريلو أن هذا التوجه يسلط الضوء على المشاكل التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مسألة الوقود لمثل هذه المفاعلات.

MENAFN02122023000208011052ID1107525092

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