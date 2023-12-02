رويترز: الاتحاد الأوروبي زاد مجددا وارداته من الوقود النووي الروسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وكالة رويترز، نقلا عن وكالة ESA، بأن الاتحاد الأوروبي قام مرة أخرى بزيادة وارداته من روسيا من الوقود النووي والخدمات للمفاعلات ذات التصميم الروسي.
وأشارت الوكالة، إلى أن هذه الواردات لا تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. ووفقا له، ظل حجم هذه الواردات الإجمالي من روسيا مستقرا في العام الماضي، على الرغم من الطلب المتزايد على الطاقة النووية في أوروبا.
من جانبه، قال ستيفانو سيكاريلو القائم بأعمال وكالة الإمداد الأوروبية للطاقة الذرية (ESA)، إن الدول الأوروبية الخمس التي تستخدم مفاعلات القدرة المائية-المائية (VVER) الروسية ستتجاوز هذا العام مستويات الاستيراد لعام 2021.
ويرى سيكاريلو أن هذا التوجه يسلط الضوء على المشاكل التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مسألة الوقود لمثل هذه المفاعلات.
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