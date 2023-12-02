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تأجيل عرض مسلسل وبقينا اتنين بسبب وفاة طارق عبد العزيز

12/2/2023 6:13:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تقرر تأجيل عرض مسلسل "وبقينا اتنين" لشريف منير ورانيا يوسف والذي كان من المفترض عرضه يوم 2 ديسمبر.


وبحسب بيان صحفي أصدرته مؤلفة المسلسل أماني التونسي قد تقرر تأجيل العرض لآخر شهر ديسمبر الجاري وذلك بسبب وفاة الفنان طارق عبد العزيز.

في الفن

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