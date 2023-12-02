تأجيل عرض مسلسل وبقينا اتنين بسبب وفاة طارق عبد العزيز

تأجيل عرض مسلسل وبقينا اتنين بسبب وفاة طارق عبد العزيز
التاريخ
12/2/2023 6:13:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تقرر تأجيل عرض مسلسل "وبقينا اتنين" لشريف منير ورانيا يوسف والذي كان من المفترض عرضه يوم 2 ديسمبر.
وبحسب بيان صحفي أصدرته مؤلفة المسلسل أماني التونسي قد تقرر تأجيل العرض لآخر شهر ديسمبر الجاري وذلك بسبب وفاة الفنان طارق عبد العزيز.
في الفن
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