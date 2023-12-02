6 غارات متتالية جوار مستشفى ناصر بخان يونس
التاريخ
12/2/2023 6:13:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن الطائرات الإسرائيلية شنت 6 غارات متتالية بجوار مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ويستقبل مستشفى ناصر عشرات الجرحى والشهداء إثر قصف الاحتلال العنيف المستمر على جنوب القطاع.
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