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6 غارات متتالية جوار مستشفى ناصر بخان يونس

12/2/2023 6:13:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن الطائرات الإسرائيلية شنت 6 غارات متتالية بجوار مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.


ويستقبل مستشفى ناصر عشرات الجرحى والشهداء إثر قصف الاحتلال العنيف المستمر على جنوب القطاع.


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