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كتائب القسام تستهدف تحشدات للعدو برشقة صاروخية

12/2/2023 6:13:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن استهداف تحشدات للعدو شرق مغتصبة "ماغين" برشقة صاروخية.
وكانت المقاومة الفلسطينية أعلنت أنها تخوض اشتباكات في محاور عدة، ووجّهت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها تل أبيب وأسدود وغلاف غزة.




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