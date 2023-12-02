كتائب القسام تستهدف تحشدات للعدو برشقة صاروخية

كتائب القسام تستهدف تحشدات للعدو برشقة صاروخية
التاريخ
12/2/2023 6:13:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن استهداف تحشدات للعدو شرق مغتصبة "ماغين" برشقة صاروخية.
وكانت المقاومة الفلسطينية أعلنت أنها تخوض اشتباكات في محاور عدة، ووجّهت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها تل أبيب وأسدود وغلاف غزة.
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